INCOMPRENSIBLE.- Enfundados con mascarillas, doble cubrebocas, lentes especiales y guantes, los diputados sesionaron ayer, lo que causó hilaridad entre los potosinos que los vieron entrar al recinto legislativo, pues más bien parecía que iban a una sala de operaciones y no faltó quien dijera “está bien que se cuiden” pero que no caigan en el ridículo, ya que los potosinos no tienen para comprar a veces ni un cubrebocas y ellos hacen gala de derroche. Qué bárbaros.

ABANDONÓ SU DISTRITO.- Ahora que se acercan las elecciones reapareció la diputada federal del PRD, Guadalupe Almaguer, para tratar de reelegirse cuando ha mantenido en el abandono a la ciudadanía de su distrito, el VI federal, con graves problemas de inseguridad, feminicidios, violencia intrafamiliar y altos contagios del Covid-19. Nunca regresó con la gente que le dio el voto, sólo se ha dedicado a cobrar en la Cámara de Diputados cada quincena y nunca rindió cuentas cuando fue legisladora local y aprobó el crédito de más de mil 500 mdp del exgobernador panista Marcelo de los Santos.

SIEMPRE NO.- La diputada María del Rosario Sánchez Olivares se bajó de la precandidatura a la presidencia municipal de Axtla de Terrazas por el PRI, pues algo vio que no le gustó y ni para qué arriesgarse. De antemano le da el apoyo a “un gran proyecto al que nos sumaremos por convicción y determinación”, o sea, que ya le dijeron por dónde va el asunto; ya son pocos los militantes con tanta “institucionalidad”.

CLARIDAD.- Donde hay más claridad en las candidaturas es en el PAN. Como se había adelantado, se registró Ricardo Valle Méndez como precandidato a diputado local por el segundo distrito, un joven con claridad en las propuestas que le va a dar la batalla a chuchas cuereras de otros partidos que le disputarán la curul y le obligarán a sacar su mejor versión para obtener el respaldo ciudadano.

INDEFENSOS.- Mientras no haya un golpe de autoridad en el tema de El Realito por lo menos 400 mil potosinos seguirán padeciendo los problemas generados por el negocio que se hizo durante el sexenio de Vicente Fox Quesada para vendernos agua. El Congreso del Estado y el ayuntamiento de la Capital se han hecho de la vista gorda y no le han querido entrar al asunto. El problema es que puede derivar en un problema social, pero que además pasará la factura en el próximo proceso electoral. ¿O usted cree que los potosinos van a votar por un ayuntamiento ineficiente?

PRUEBA.- Y una prueba es que el propio Interapas reveló que los pozos que se dejaron de operar desde que inició actividades El Realito se volvieron a reactivar y los potosinos han tenido que pagar su costo. Por lo que de nada sirvió la construcción de la presa, bueno sí, a intereses ajenos a los potosinos porque ni está incluso en SLP, sino en Guanajuato. Qué barbaridad.

COBACH.- Mientras son peras o manzanas, andan descuidando el organismo por andar en campaña. La directora general se preocupa más por andar bordando con la gente, que atender los problemas de los estudiantes actuales.

POR CIERTO.- Ya cree tener en la bolsa la alcaldía capitalina, sólo porque se juntó a comer con los del PAN y el PRI, será cierto? Falta que la dejen llegar, pues las mujeres también tienen problemas, no son bien vistas.

TIANGUIS.- Las autoridades municipales habían considerado impedir la instalación del tianguis dominical de “Las Vías”, debido al semáforo epidemiológico en rojo, para prevenir mayores contagios. Al final, doblaron las manos y dejaron que ese corredor comercial operara como si nada, sin mayor control y, sobre todo, sin que se respetaran al cien por ciento los protocolos sanitarios. Sin embargo, también fue notorio que muchos comerciantes fueron sensatos y optaron por no ir a instalarse; bien por ellos.

LADRILLERAS.- Y si no puede con el tianguis de “Las Vías”, tampoco es de esperarse que el gobierno capitalino ponga un alto a la operación de las ladrilleras que, a pesar de las supuestas amonestaciones siguen operando sin control; este fin de semana, una de ellas, en la colonia Matamoritos, generó un incendio de grandes consecuencias que alarmó al vecindario. Los bomberos tuvieron que intervenir para sofocar el siniestro.