GRAN EJEMPLO.- No cabe duda que cuando se quiere, se puede y cuando se tiene voluntad de hacer algo se logra, vaya un aplauso para esas cien empresas que están interesadas en adquirir la vacuna anti-Covid-19, con el fin de mantener sana a su plantilla laboral y con ello seguir en la productividad y en el desarrollo de San Luis Potosí.

OJALÁ NO LA TARDEN.- El único prietito en el arroz para la buena disposición de los empresarios, es que la tendrían que pedir las autoridades de Salud a los laboratorios autorizados, y eso como que haría tardar la recepción del biológico para la pronta aplicación a miles de trabajadores que serían beneficiados. Habría qué pedir que aceleren los trámites.

A TOMAR DECISIONES.- Ojalá que los administradores del abasto de agua en San Luis Potosí como el Interapas, CEA y Conagua, tomen decisiones drásticas en torno a la empresa que administra el suministro de El Realito, porque ya es la enésima vez que se queda la población sin el vital líquido y no puede ser que se le paguen grandes cantidades por el mantenimiento y no dé resultados.

PIDEN LO JUSTO.- Afirman vecinos de la colonia Prados de San Vicente, donde se padece la escasez de agua, que “no es justo que no tienen ni gota en sus tinacos y que el recibo llegue puntualito, deberían de cancelar el pago por los días que no se tiene agua”. Servidos.

UNIDAD Y PLANES.- Son tiempos complicados por la pandemia del Coronavirus, pero también son tiempos en los que todo mundo debe tener unidad y planes, porque sin proyectos no caminamos. Tal como lo hicieron los empresarios en decir que quieren comprar vacunas y además exhortaron a sus trabajadores a no relajarse y a reforzar las medidas sanitarias. También los cuerpos de seguridad deben implementar estrategias para inhibir el relajamiento de la población, los legisladores a aprobar condiciones obligatorias para el uso de cubrebocas, los comerciantes a no atender quienes no utilicen las medidas preventivas, etc.

VAYA REUNIÓN.- En un restaurante de Himalaya, se reunieron Octavio Pedroza Gaitán, candidato del PAN a la gubernatura; Juan Francisco Aguilar, presidente del PAN Estatal; el senador con licencia, Marco Gama Basarte; y asistieron algunos priístas como Enrique Galindo Ceballos, Marianela Villanueva, Sara Rocha y Yolanda Cepeda.

DECESOS.- Fue un día triste, ayer, en el ámbito político por el fallecimiento del ex funcionario del CEEPAC Rafael Rentería y también del asesor del Poder Legislativo Saúl Jiménez; así es como lamentablemente la pandemia de Covid-19 le pone nombre y apellido a las víctimas que terminan siendo conocidos, amigos, familiares y mientras las bajas continúan, la incertidumbre de lo que vendrá nos preocupa a todos. En paz descansen.

REFUERZAN.- Por instrucciones de la Directiva y la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en los edificios del Congreso del Estado se fortalecieron las medidas de control para evitar los contagios por Covid-19, se ordenaron que se implementaran guardias en todas las áreas y las reuniones de comisiones y las sesiones serán por vía virtual, pues al ser una actividad esencial no se pueden suspender actividades.

CONFERENCIA MAGISTRAL.- El Congreso del Estado a través de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género en coordinación con la fundación “Gilberto Rincón Gallardo”, llevará a cabo la Conferencia Magistral, “Consulta en Materia de Discapacidad: Un Asunto de Derechos Humanos”. Siguiendo las recomendaciones de las autoridades de Salud, se llevará a cabo el próximo 8 de febrero a las 18:00 horas vía virtual (zoom), a través de las redes sociales y la página oficial del Congreso del Estado.

RECAUDACIÓN.- Resultado del programa de descuentos del impuesto predial, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez ha logrado recaudar 15 millones de pesos, de un padrón de 127 mil contribuyentes, y se busca otra cantidad similar hasta el mes de marzo, cuando concluye la campaña.

SECRETARÍA TÉCNICA.- Como parte del sistema de seguimiento y evaluación a las acciones establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, la Secretaría Técnica concluyó con la recepción de los planes de trabajo de las distintas áreas municipales del municipio de Soledad.