CONDENABLE.- Si algo es censurable en la política, es el ataque artero que se acostumbra en contra de contendientes políticos. Lo dicho por el exfuncionario del INAH en la entidad, Joaquín Muñoz, raya en una actitud vergonzante, en el que no hay ninguna justificación hacerlo. Que tenga diferencias políticas en contra de la aspirante a la candidatura de Morena, Paloma Aguilar exfuncionaria del SAT, no le autoriza los exabruptos emitidos en redes sociales, por lo que debe aplicarse una sanción ejemplar que deje un precedente en contra de la violencia política de género.

NO ENTIENDEN.- No sabemos si es por avaricia o por necesidad, pero los comerciantes ven que la pandemia del Covid 19 está “a morir” y no entienden que se restringieron los horarios de sus actividades para que la gente no ande en las calles, que no se contagien más y no se mueran. En tres días clausuraron 25 negocios de todos los calibres desde almacenes grandes hasta tiendas de abarrotes. No puede ser.

RECAUDADORAS.- Cientos de personas siguen acudiendo a las oficinas recaudadoras a realizar pagos que pueden ahorrarse con un simple clic a través de las aplicaciones móviles que ha puesto en circulación la Secretaría de Finanzas desde el mes de noviembre. Acuérdese que solamente están atendiendo gente con previa cita, sino nada más se anda exponiendo a aglomeraciones que se puede evitar y aparte aprovechar los descuentos que solo están disponibles vía On Line.

¿DE QUÉ SIRVE?.- Siguen las quejas de los dueños de los negocios ubicados a lo largo de la carretera a Rioverde en Soledad, por la falta de operativos de seguridad vial en el tramo del Distribuidor Vial Benito Juárez al Periférico Oriente. Dicen que las altas velocidades a las que corren los vehículos es un riesgo para todos, pero nunca hay vigilancia en la zona. “Lo único que puso el ayuntamiento fueron foquitos en Navidad” y ya. Dicen que es urgente se coloquen avisos de la velocidad permitida, así como operativos de carrusel con patrullas de seguridad para disminuir los constantes accidentes ocasionados en la zona, que está convertida en una verdadera pista de carreras.

¿Y LAS VACUNAS?.- El tema en todos los espacios de opinión sigue siendo el de las vacunas contra Covid-19, pues las autoridades hablan de cifras, contratos y promesas, pero en la práctica lo cierto es que no hay, aseguran que llegarán hasta el 15 de febrero y sólo unos miles, por lo que el problema de salud se seguirá agravando como lo demuestran las cifras todos los días, por lo que no hay de otra mas que seguirse cuidando.

PUGNAS.- En Morena, se siguen dando con todo. A Paloma Aguilar se le fue encima con fuertes críticas su compañero de partido el historiador Joaquín Muñoz y a la doctora Mónica Liliana Rangel le siguen pegando duro en redes sociales sus detractores, mientras el líder nacional Mario Delgado, le sigue jugando al misterioso esperando que pase quién sabe qué, para designar candidata. Este desgaste seguramente tendrá consecuencias.

CABILDO.- Este viernes el Cabildo capitalino daría el visto bueno a los planes de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano. La víspera se manejó la posibilidad de que los regidores pudieran reunirse de forma presencial, al final se descartó por cuestiones del semáforo epidemiológico en rojo.

TIANGUIS.- El Ayuntamiento de la capital echará mano de un operativo para disuadir a comerciantes que se instalan en el tianguis dominical “de las vías”; como ocurrió a principios de la pandemia, este domingo se evitará la operación de ese corredor comercial, como parte de las acciones para disminuir los contagios de Covid-19.

TRÁMITES.- Se tiene un registro de 602 jóvenes que han tramitado de manera exitosa su credencial para votar, los cuales cumplen 18 años entre el primero de septiembre de 2020 y el seis de junio de 2021.

BACHE.- Respondió Desarrollo Urbano luego que se publicó la denuncia ciudadana de un bache, que pudiera ser un hundimiento por mala compactación a la hora de hacer la calle por parte del fraccionador y la van a atender.