¿OTRO EXPERIMENTO?.- San Luis Potosí ha sido desde siempre un laboratorio político para el gobierno federal y sus partidos hegemónicos. Lo fue desde aquella famosa frase del entonces presidente Adolfo López Mateos para terminar con el cacicazgo santista “Los caciques duran hasta que el pueblo quiere”, lo que dio luz verde al doctor Salvador Nava de enfrentarse a Gonzalo N. Santos, e incendió al Estado. De ahí siguieron otros, hasta llegar a la caída de Florencio Salazar Martínez, luego la de Fausto Zapata Loredo y la de Gonzalo Martínez Corbalá, a quien se acusó de querer reelegirse en el cargo, para una acción similar a nivel presidencial, etapa en la que San Luis Potosí tuvo varios gobernadores.

OTRA MÁS.- Luego del triunfo de Vicente Fox siguió lo que se llamó la alternancia política con la llegada de Marcelo de los Santos, gobernador panista y ahora, los militantes de Morena temen que se esté cocinando un nuevo proyecto a nivel nacional que tendría otros alcances en el mapa político electoral del país que se dibuja para este 2021, pero en el que no entra, ni el PAN, ni el PRI y tal vez ni el propio Morena. Lo que no sería descabellado, si consideramos que las más duras siempre se las avientan a los potosinos, para evaluar su capacidad de aguante. Por eso de los guachichiles pues, primero y las “potosinas enchiladas”.

ENTRE MANOS.- Algo se trae entre manos el PRD, al menos eso dejó entrever ayer la nueva delegada Cristina Gaytán Hernández, en la entrevista que concedió a los medios locales, al señalar que Xavier Nava es para ellos un activo político y que aún no está definido quién será el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, lo que abre las puertas no sólo al PRI, sino al propio PRD. Gaytán Hernández debió explicar, el por qué Nava sigue haciendo campaña con eso de “La lucha sigue” con la “V” de la victoria.

SERVICIO SOCIAL.- Desde Saltillo, Coahuila, hablaron a la redacción de esta casa editorial, vecinos del señor Honorio Hernández Saldaña para dar a conocer su sensible fallecimiento. Esta información tiene como fin encontrar a un hijo que vive en esta ciudad, para que pueda realizar los trámites correspondientes. El finado vivía en la calle Centenario Norte No. 551 entre Jacobo Aguirre y Pérez Treviño de la zona centro. Urge que el heredero acuda, porque ya querían también invadir la propiedad.

BURLA.- Los morenistas han tomado como una burla la decisión de “la ranita” Mario Delgado de posponer hasta el 10 de Febrero la designación de su candidata a gobernadora, porque consideran que hay gato encerrado, que es una estrategia para beneficiar a alguien y por más legal que sea la medida, pues todavía no hay registros ante el CEEPAC, lo cierto es que muestra desaseo y poca seriedad.

CALCULADOR.- Hay quienes consideran que MORENA quiere que la coalición `Sí por San Luis´ lance primero a su candidato al gobierno para tomar una decisión que dependa de qué tan competitivo es el de enfrente; el tiro está entre la doctora Mónica Rangel y la exguarura de AMLO Paloma Aguilar, pero como están las cosas, podrían salir con una sorpresita.

SIN CUIDADOS.- Trabajadores del Ayuntamiento capitalino se les obliga a trabajar y hacer guardias, pero en las oficinas no se han tomado las medidas de salud; están hacinados en pequeños espacios y no acuden a desinfectar. Tienen que comprar desinfectantes y gel. Y por no tratarse de personal sindicalizado ni de confianza, poco caso les hacen.

ASALTOS.- Usuarios que cruzan el paso peatonal de la avenida Salvador Nava y avenida Juárez, reportan frecuentes los asaltos cometidos por pandilleros, que luego huyen con dirección a la colonia Satélite. Lo paradójico es que a unos cuantos metros se localiza la Unidad Administrativa Municipal, donde generalmente están apostados policías.

MATRIMONIOS.- Para apoyar la economía de las parejas y dar certeza jurídica a las familias en este 2021, el Ayuntamiento a través de las siete Oficialías de Registro Civil dará continuidad a la celebración de matrimonios por la vía civil de forma gratuita.