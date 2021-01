FOCOS DE INFECCIÓN.- Las instituciones bancarias son muy socorridas en estos tiempos de pandemia y lo malo es que en algunas, como la que se ubica en Himno Nacional e Independencia los usuarios duran hasta dos horas formados antes de ser atendidos, pues solamente tienen una cajera pero esta historia se repite en la mayoría de estos negocios; no quieren gastar en personal y eso provoca aglomeraciones peligrosas.

A DIEZ PESOS.- El vocero de los permisionarios, Margarito Terán informó a los usuarios del transporte que solamenten paguen 10 pesos cuando no tengan los 10 centavos, ya que el chofer se los debe aceptar y a él no le va a generar ningún problema, porque el patrón le hace cuentas sobre 10 pesos por pasajero. La tarifa de 10.10 es por ley y se usa como base para el aumento del próximo año, pero en realidad, es de solamente 10 pesos.

BUENA NOTICIA.- Ni duda cabe que los usuarios del transporte público les viene como nota de ocho columnas lo que afirma el vocero de los camioneros, en pocas palabras, que no se rompan la cabeza consiguiendo feria o bien culpando a los choferes que se quedan con el cambio, ¡págueles 10 pesitos y con eso es suficiente!

CIERTO.- Como que no son suficientes los estragos de la pandemia del Covid-19, un virus que ha dejado una estela de muertos y contagios entre la población potosina, del país y del mundo, ahora nos pegan los hechos ilícitos de la delincuencia por doquier.

ALARMA.- Resulta por demás alarmante que los hechos de inseguridad crezcan, urgen nuevas estrategias para contener la ola de atracos, tanto al comercio como a la población que ya no sabe qué hacer, más que la justicia por mano propia, pero piden a gritos que mejore la seguridad porque ya no aguantan a tanta persona que quiere obtener dinero fácil, ¡atracando!

CUIDADO.- Si tu vehículo tiene un golpe en cualquier parte, ¡cuidado!, porque usuarios en redes sociales están advirtiendo a la ciudadanía una nueva forma de extorsión o robo, en el que los delincuentes fingen que les chocaste con tu vehículo, alegando que el golpe que tiene tu automóvil es evidencia del "accidente". Te obligan a bajarte del coche y si no te dejas, te persiguen hasta alcanzarte. Mucho ojo cuando manejan, pongan los seguros siempre en sus vehículos.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la calle Naranjos, entre avenida Venustiano Carranza y avenida Cuauhtémoc, hay tres baches a mitad de la calle, que si bien no son muy grandes pero están muy juntos, y forman un obstáculo que impide una buena circulación vehicular. Es necesario que sean arreglados.

SIN AUTORIZACIÓN.- A reserva de la denuncia del Partido Verde Ecologista de México sobre "actos vandálicos" contra publicidad de este instituto político, resulta que personal contratado para pintas con la leyenda “La Lucha Sigue” ha invadido y dañado propiedad privada sin autorización. Ahí está el caso de vecinos del fraccionamiento ubicado en el cruce de las calles Manuel José Othón y López Hermosa, en el barrio de El Montecillo, que amanecieron con sus bardas blanqueadas y pintarrajeadas sin que alguien les diera permiso o les pagara por usar esos espacios.

EN ABASTOS.- Qué lamentable que la inseguridad reine en la zona del Centro de Abasto, en el oriente de esta capital, y que los comerciantes del lugar se sigan quejando de robos, asaltos y otros delitos en agravio de su patrimonio.

ACERCAMIENTO.- En este mes la dirección de Fomento Económico tendrá acercamiento con dependencias estatales y federales para conocer los apoyos que se dispondrán en este año para emprendedores soledenses.

COMERCIOS.- Propietarios de más de 8 mil comercios establecidos en el municipio de Soledad, deberán pagar su refrendo anual, que en promedio no rebasa los 500 pesos, y es un único pago al año. Se dan facilidades para quien no pueda pagar y que no pierda su permiso.