Aprueban aumento al transporte

Cuídese del frío: Protección Civil





AUMENTO.- A partir de este día 15 aumentará el costo del transporte urbano a 10 pesos con 10 centavos, lo que nadie sabe es de cuánto será el impacto total, porque ya todo San Luis sabe que los choferes de los camiones, nunca dan feria, o bien regresan un dulce, por lo que el incremento huele a una cantidad mayor. Nadie cree que los choferes vayan a cobrar sólo 10 pesos, por lo que quien no lleve los 10 centavos, seguro que no recibirá cambio.

DECISIÓN.- La decisión del Consejo del Transporte liderada por la SCT estatal, está muy rara, pues el incremento ahora permitirá que los choferes esquilmen a los usuarios con cobros que rebasarán esa cantidad. El problema es que como se observó hace algunos días cuando se comenzó a manejar la nueva tarifa se acusó a la dependencia de favorecer a los permisionarios, quienes buscando un aumento mayor esgrimían el efecto económico por la pandemia, situación que afectó a toda la población.

¿OPCIONES?.- Lamentablemente no hay más opciones de transporte y San Luis Potosí continúa siendo rehén de ese sistema, al cual ninguna administración ha podido controlar y los usuarios están sujetos a las decisiones que ellos tomen. Un ejemplo es, cómo en horas pico, reducen las unidades, no respetan los protocolos sanitarios, la frecuencia es mala, no controlan los límites de velocidad, continúa la vigilancia con relojes checadores que propician accidentes, etcétera.

¿NO QUE NO?.- El diputado César Carrizales conocido como “El Mijis”, que despotricó contra los partidos y los políticos, que dijo estar “asqueado” de la partidocracia, se registró en MORENA como candidato a diputado federal “para seguir luchando contra la injusticia”. Por eso la gente ya no cree en nadie, porque siempre el “hueso” pone a cada quien en su lugar.

BÚNKER CAMPESTRE.- Los directores del ayuntamiento y colaboradores cercanos estuvieron toda la semana reuniéndose en el búnker de Xavier Nava en el fraccionamiento El Campestre, para definir la estrategia a seguir y mantener el proyecto de seguir en el erario, pues las rentas de casas y departamentos a los funcionarios chilangos y chilangas, no se pagan solas.

QUE REGRESE.- Varios líderes de opinión han llamado a Xavier Nava a desistir de su impugnación al proceso interno del PAN y a respetar el pacto de unidad que había firmado, pero también desde el Cabildo, a través de la regidora Karina Benavides Ávila, le piden regrese cuanto antes a su encargo como alcalde de la capital para resolver pendientes que dejó antes de irse. Sin embargo, hay que recordar que su licencia expira hasta septiembre.

EN ALERTA.- La Unidad de Protección Civil capitalina alertó sobre las bajas temperaturas de cero a cinco grados que se han resentido principalmente en la zona oriente de la ciudad y en la delegación de La Pila. Se debe permanecer en casa y evitar en la medida de lo posible las actividades al aire libre.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la calle de Loma Dorada del Fraccionamiento Loma Verde, entre Cerro Alto y Cerro Viejo, hay un hoyo que desde hace más de 5 meses afecta la circulación vehicular de la zona. Como no se alcanza a ver de noche, la gente le ha colocado un bote y otros objetos para señalar que en ese pedazo hay un desperfecto, urge que sea reparado para evitar un accidente.

HUNDIMIENTO.- Frente a la parada del camión que está en avenida de La Paz y Eje Vial, hay un hundimiento de gran tamaño que necesita ser arreglado, pues el transporte público no puede acercarse por completo a la parada para subir su pasaje. Es necesario que lo reparen porque una persona se podría caer en esta zona.

LADRILLERAS.- En el último recorrido de supervisión a ‘ladrilleras’ que se ubican en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se detectaron únicamente cuatro de ellas en funcionamiento de las 13 ubicadas a principios del 2020, esperemos que sigan así.

PREDIAL.- Con descuentos del 15 por ciento en pagos del Impuesto Predial, del 04 al 31 de enero, se aplicará este programa de incentivos; actualmente la dirección de Catastro tiene un padrón de 127 mil contribuyentes.