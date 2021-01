VACUNACIÓN.- Con el inicio de la vacunación del personal de la salud en las 32 unidades médicas que atienden casos de contagios por Covid-19, nace la esperanza de que en unos meses, San Luis Potosí podrá presentar una nueva fisonomía, dar pasos más en firme para restablecer los ejes de su desarrollo: el económico, educativo y hasta el político que ya va avanzado. El gobernador Juan Manuel Carreras, exhortó a la población a privilegiar el uso de los protocolos sanitarios y el aislamiento domiciliario mientras se concreta la llegada para los ciudadanos del reactivo Pfizer BioNTech.

VERGONZOSO.- Lo que ocurre en la delegación del Registro Agrario Nacional, en este momento en el que se supone se lucha en contra de la corrupción, lo que demuestra que los delegados de Morena son puro bla, bla, bla. Las denuncias en contra de funcionarios de esa dependencia son constantes, como ayer ocurrió con vecinos de Escalerillas. Porque además hay también casos muy concretos en ejidos de Soledad, donde se permite la invasión de tierras de campesinos que no tienen cómo defenderse. ¿y el cambio?

INVERSIÓN.- La recuperación económica muestra un claro avance y por ello, el anuncio de la empresa de la proveeduría automotriz Motherson, que ampliará su infraestructura con una inversión de 640 millones de pesos. Fortalecerán la economía estatal que es reconocida por capitales extranjeros.

CONSECUENCIAS.- Las consecuencias de no aprobar la reestructuración de la deuda habrá qué pagarlas, por ejemplo, con la falta de recursos para apoyar al Central, al INSABI, o para los comerciantes, micros y pequeños empresaros, restauranteros que exigen apoyo, porque no hay fórmula mágica para sacar dinero y eso no les importó a quienes por intereses políticos se opusieron a la iniciativa.

A QUIÉN ACUDIR.- Los sectores afectados, ya saben a qué diputados acudir, a qué activistas sociales, a qué políticos populacheros, para exigirles medicamentos, atención hospitalaria, recursos para salvar su negocio, ya que no es lo mismo oponerse sin razón a todo que resolver los grandes y reales problemas que hoy enfrenta San Luis Potosí.

DENUNCIA CIUDADANA.- En Miguel Barragán, sobre las banquetas hay registros de agua sin tapa, y han provocado que peatones tropiecen. De la calle de Independencia hasta Pedro Vallejo. Urge que les vuelvan a tapar para evitar accidentes.

LUZ Y SEGURIDAD.- Falta mejorar el alumbrado público de las calles que rodean al Edificio de Seguridad Pública, que están en penumbras, y sean blancos fáciles para los delincuentes. Ojalá la autoridad atienda esta parte, pues luego los robos o asaltos ocurren enfrente de ellos y hacen como que ven nada.

DEPURACIÓN EN CHOLE.- Y quien tal vez ya no llegue ni al 14 de febrero es el director de cultura de Soledad a quien ya le apodan “ El milamores Posadas”, quien aparte de inoperante y apagado ya no saca el trabajo en esta dirección. Se jacta de estar muy palancas y ningunear a cuanta persona se le atraviesa. No sabe que se quedó solo sin equipo, sin personal y próximamente sin trabajo. Mañana más situaciones lamentables de esa dirección.

SIN ÁREA VERDE.- Vecinos del fraccionamiento La Sierra de Soledad, lamentan la falta de interés de sus autoridades, a quienes han solicitado la rehabilitación de sus áreas verdes, que son auténticos muladares. Ahí tienen que jugar los niños, con el consiguiente peligro.

EL CENTRO, IGUAL.- Se necesita más vigilancia en el centro en el que por noches y madrugadas, es un riesgo cruzar por sus solitarias calles, por donde no aparece un policía. Los asaltos y robos a negocios se han multiplicado, lo que deja ver que no existe la vigilancia “preventiva”. El colmo es que roben negocios en el Centro Histórico.

VIGENTES.- Siguen las medidas precautorias por el Covid-19, para el bienestar de los adultos mayores, entre las que se encuentran el cierre de los 58 clubes en los que acuden y realizaban actividades ocupacionales en Soledad.

SANITARIA.- Disminuyeron personas que pagan el impuesto predial en Soledad, pero siguen los esquemas para garantizar su seguridad sanitaria con medidas higiénicas establecidas por la Secretaría de Salud.