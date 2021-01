*Elección interna reto en partidos

*Que en el PRI no están contentos

RESPETO.- La culminación de las campañas internas de los partidos dejó varias lecciones. Una de ellas es que en un futuro nada sería mejor que la Ley Electoral federal se modifique y haya elecciones primarias en México, lo que permitiría ampliar el proceso democrático, tanto en los partidos como en la sociedad en General. Hasta ahora los institutos políticos le tienen miedo a esa figura ya les restaría facultades en la elección de candidatos, pero terminaría también con las imposiciones de compadres, amigos, familiares, etc, hasta de las famosas “juanitas”.

ELECCIÓN.- Hasta hoy Acción Nacional es quien ha manejado internamente un sistema más democrático de elección, y un ejemplo fue la selección de su candidato a gobernador, lo que oxigenó a ese partido y no permitió una imposición que ya se veía venir y que temían muchos panistas.

IMPOSICIÓN.- Lamentablemente en otros partidos siguen los mismos procedimientos, de “dedazo” imposición, etcétera, incluidos PRI y PRD, que no se han distinguido mucho por realizar procesos internos democráticos, pues sigue pesando las recomendaciones, favores, etcétera, para alcanzar un cargo de elección popular. En Morena anda por los mismos rumbos y esto lo percibe la ciudadanía y causa decepción.

EXIGENCIA.- Del Resto como Conciencia, hasta el nombre le cambiaron por la falta de procesos democráticos de elección interna y de Movimiento Ciudadano, PT y Verde entre, otros las cosas no son tan diferentes, solo baste recordar que en el PT el ex diputado Belmarez tenía escriturada una diputación, al igual que Eugenio Govea en el Movimiento ciudadano, por lo que la democracia interna ya no solo una exigencia social, sino una necesidad.

LA MISMA HISTORIA.- En el PRI no andan tan contentos los militantes que aspiran a un cargo, ya que por un lado les piden que se registren prometiendo un proceso interno democrático y equilibrado, pero finalmente será una comisión de notables la que lance el “dedazo disfrazado” y pues así nomas se les ilusiona.

SIN MIEDO.- El líder nacional de MORENA Mario Delgado no debe temerle a las amenazas que le han hecho llegar en el sentido de que, si no postula a alguno de los protegidos del ex gobernador que en todos lados se mete, “arderá” San Luis, pues ese cuento lo viene vendiendo desde hace 30 años para salirse con la suya.

COALICIÓN FIRME.- El dirigente estatal del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández, aseguró que la coalición PRI, PRD y Conciencia Popular sigue firme “y muy sólida”. Ya se verá, más adelante.

PACTO.- Parece que a Xavier Nava Palacios se le olvidó el pacto que se había firmado para respetar el triunfo de quien resultara ganador de la elección interna del PAN; no ha dado la cara ni para responder a una supuesta campaña que circula en redes sociales que lo siguen colocando en el camino rumbo a la gubernatura. Sus cercanos colaboradores aseguran que no está en la ciudad, en estos momentos.

DESPENSAS.- El departamento de Participación Ciudadana de Soledad, mencionó que se logró reunir 500 despensas por parte de trabajadores de las distintas áreas del Ayuntamiento, las cuales, serán distribuidas en comunidades del municipio.

ARBOLES.- El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de las direcciones de Servicios Municipales y Ecología, implementará la recolección de árboles navideños en distintos centros de acopio para su concentración y reutilización.

DESORGANIZACIÓN.- Algo que no se sabe es a qué hora y dónde se aplicarán las vacunas contra el covid-19 que justamente llegaron ayer por la tarde. Esto obedece a que en el IMSS, no informaron nada al respecto. Nos cuentan que ni el personal médico sabe a dónde tendrán que acudir y eso que son los primeros que deberán vacunarse.

EXTRAÑAMENTE.- Lo raro, es que la delegada estatal del IMSS, se autonombró vocera de este proceso, pero no está informando nada y todos desean saber sobre el tema. Si nos enteramos de algunos datos es porque el gobernador los ha dado a conocer.