GANÓ OCTAVIO.- Finalmente Octavio Pedroza ganó la elección del PAN y será el candidato del blanquiazul a la gubernatura del Estado. Ello podría poner en riesgo la Alianza que firmaron con el PRI, PRD y Conciencia, quienes pretendían llevar como representante a Xavier Nava. Lo que posibilitará al PRI a postular a uno de sus cuadros.

EN UN TUIT.- Nava Palacios informó a sus seguidores a través de un tuit que el resultado de la elección interna del PAN no le favoreció y agradeció a sus simpatizantes todo lo realizado, así como a quienes trabajaron en la organización del proceso interno; que hay que decirlo, sienta un un precedente entre todos los partidos, una elección interna en la que los panistas votaron por quien los representará.

FUTURO.- Después de agradecer el apoyo que obtuvo Xavier Nava, pero que no le alcanzó para ganar, anunció que en los próximos días dará a conocer las acciones que realizará sobre su futuro político y desde luego sí regresará a la alcaldía capitalina, o irá por algún otro cargo de elección popular, que podría ser una diputación Federal o buscar la reelección.

DENUNCIA.- La quema de un vehículo en Tampacán propiedad del ex diputado Héctor Meraz, prendió la mecha durante la elección interna del PAN, con acusaciones mutuas entre los aspirantes, sobre actividades en las casillas, que empañaron el proceso. Hubo hasta una persona de la tercera edad que fue zarandeada y corrida del lugar por un panista molesto por la intromisión, se le fue a aventones y le quitó las pancartas que llevaba, lo que obviamente era ilegal.

MOLESTIA.- Familiares del diputado Xavier Azuara Zúñiga fueron señalados como autores de la quema del vehículo en Tampacán, por lo que el legislador federal anunció en sus redes sociales que interpondrá una denuncia en contra de quien acusa a su familia falsamente de los hechos ocurridos en ese municipio, lo que contribuyó a elevar la tensión del proceso, que en general se mantuvo tranquilo pese a dos que tres incidentes.

ÚLTIMO AÑO.- Mucho tendrán que trabajar los diputados locales en limpiar su imagen este 2021, por la falta de trabajo, las denuncias de cobro de tajadas a los salarios de sus asesores, el acomodo de familiares cercanos en la nómina del Congreso y presuntos actos de corrupción en el manejo del presupuesto que deberán ser aclarados antes de que se vayan, ya que vendrá una nueva administración gubernamental y si está sincronizada con la 4T de López Obrador no dude usted, que rueden cabezas, después de septiembre.

SANCIONES.- Es importante que la Auditoría Superior del Estado aplique multas a los exfuncionarios municipales que no logran desahogar las observaciones en sus cuentas públicas, ya que ese resarcimiento no solamente sirve para que los ayuntamientos afectados tengan recursos extras, sino que manda un mensaje de que no habrá impunidad.

VACUNAS.- Si otra cosa no ocurre, esta semana llegará el primer lote de vacunas a San Luis Potosí, que estará bien custodiadas por el Ejército y habrá un despliegue especial para resguardarlas. Además se acortó el tiempo de aplicación y la población en general podría recibirla en febrero.

ARCHIVO MUNICIPAL.- A través de sus acervos, el Archivo Municipal de Soledad busca ofrecer servicios de consulta a historiadores, investigadores, académicos, estudiantes y público en general, sin embargo por lo pronto funciona a nivel interno, albergando documentación generada por todas las dependencias municipales desde el año 1938 a la fecha.

POBLACIÓN.- El crecimiento poblacional de Soledad no ha complicado el servicio de recolección de basura, que actualmente alcanza una cobertura de 2 mil calles de 215 colonias y fraccionamientos, 9 comunidades y 190 planteles educativos.

RIESGO.- El tianguis de Las Vías es un gran riesgo para quienes asisten debido a que no hay medidas sanitarias para evitar contagios del Covid-19, pero como algunos de los líderes son aliados políticos de la administración municipal, se les permite operar como se les pega la gana sin importar que la vida de las personas esté en juego.