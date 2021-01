*Hay enojo contra César Galindo

*Que en el PRI darán la sorpresa







VERGONZOSO.- La campaña iniciada por los aspirantes hombres a la candidatura a Gobierno del Estado, por Morena en contra de la decisión de su partido de investir a una mujer como su candidata, ha sido muy criticada, por todo lo que representa. Ese grupo que está en contra de una decisión tomada por el Comité Nacional y respaldada por una decisión del Tribunal Electoral, habla no solo de la falta de disciplina partidista, sino de una lucha por el poder en el que las ambiciones pretenden pasar por sobre todo. Sin duda un triste y vergonzoso espectáculo.

POSICIÓN.- Quedará para la historia la posición misógina de los aspirantes de Morena, que no alcanzan a observar trascendencia de que una mujer, se convierta en la primera gobernadora de un Estado, en caso de que el voto ciudadano así lo decida. Es una lástima que haya en ese partido quienes no entiendan lo que está ocurriendo en el país y la demanda genuina de las mujeres por abrir más su participación que ahora les garantizan los tribunales.

¡SORPRESA! Pese a que en PRI todos están muy calladitos, hay quienes aseguran que habrá sorpresas al publicarse la convocatoria para elegir a su candidato a gobernador, aunque dicen también se darán reclamos de militantes, por la alianza que el CEN de ese partido hizo con el PAN y el PRD y que a muchos militantes no ha gustado, principalmente de la mayoría de los municipios de la entidad.

ENOJO.- Son muchos los sectores que están molestos con Julio Galindo, presidente de la Coparmex, porque llevó a cabo un pacto de unidad con los precandidatos del PAN al Gobierno del Estado, el motivo es que el evento no lo organizó en ninguna de las cámaras empresariales que tienen espacio suficiente para el desarrollo de esta actividad y prefirió una sede alterna lo que hace pensar mal de su desempeño.

ADEMÁS.- Muchos empresarios consideran que fue una mala estrategia, porque se adelantó al escenario natural de las elecciones y ahora le exigen un trato igual con el resto de los precandidatos, pues la Coparmex no debe tener ningún tipo de preferencia política, no descartan darle un revés a su ejercicio.

DEBATE, EN PIE.- Aún con todo, el debate programado entre los tres aspirantes a la candidatura del Partido Acción Nacional a la gubernatura potosina, sigue adelante; si nada ha cambiado, se llevará a cabo el próximo jueves, tres días antes de la elección. Ahí se verá si de verdad hay compromiso de respetarse entre sí.

REGRESO.- Este día reiniciarán actividades los trabajadores administrativos y el personal académico de la UASLP, además de que no se ve muy lejano el retorno a clases presenciales en la institución.

EL ISSSTE IGUAL.- Sigue el enojo entre los derechohabientes de la institución de salud, ya que aseguran la posición de los sindicatos de la FSTE ha sido muy tibia, pese a que es su responsabilidad vigilar que se les brinde buen servicio y medicinas a los trabajadores. Aseguran que enviarán cartas a la dirigencia nacional de la Federación en México, para reclamar la inactividad a nivel local.

¿PARALISIS? Pese a la inasistencia de la mayoría de los trabajadores sindicalizados de la administración estatal, las actividades no se han detenido y se han sacado adelante los compromisos, incluidas las guardias en la temporada decembrina. Lo cierto es que la pandemia sentará un precedente de que muchas áreas no son tan indispensables como se pensaba y no dude usted que luego del cambio de gobierno se anuncien ajustes, ya que el gasto por salarios en gobierno representa una cantidad importante y horno no está para bollos.

LE APRIETAN.- Tras la inactividad en la comisión edilicia de Gobernación del Cabildo capitalino, se tuvo que cambiar de presidente y ahora tocará el turno a la regidora Verónica Campillo dirigir esa importante comisión, que entre otras cosas tiene a su cargo la revisión y actualización del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, así como el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población, que no se han podido sacar adelante a pesar de las presiones.