AÑO DE TRABAJO.- Empieza un año decisivo para el futuro de San Luis Potosí, por la campaña de vacunación contra el Covid-19, que iniciará con la aplicación del inmunizante Pfizer BioNTech al personal del sector salud en dos dosis. Posteriormente, se contempla realizarse con el reactivo de los laboratorios CanSino, una sola emisión a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Es un evento a gran escala y de acuerdo con el gobernador Juan Manuel Carreras paralelamente, se trabajará con la población, para evitar contagios y muertes que a estas alturas se antojan innecesarias.

TODOS A PAGAR.- El secretario de Finanzas Daniel Pedroza Gaitán, anunció el inicio de otra campaña, la que no le gusta a nadie, la del pago de los impuestos por control vehicular sin multas ni recargos hasta el 31 de marzo y con descuentos del 50 por ciento para personas de la tercera edad y que ahora, en el clímax de la pandemia sanitaria, es cuando más se requiere del apoyo ciudadano, porque recursos para enderezar a San Luis Potosí van a faltar.

LO DEJARON SOLO.- Como dice el dicho “juntos pero no revueltos”, así ocurrió en el disque pacto de unidad entre los aspirantes del PAN para obtener la candidatura al gobierno estado, ya que fue muy obvio que a Octavio Pedrosa lo dejaron solo, tanto los empresarios de la dichosa alianza que lidera Julio César Galindo de la Coparmex, como otros que otros que lo siguen a todas partes. Lo extraño fue que a Marco Gama se le vio muy pegado a Xavier Nava ¿habrá declinación?

IRRECONCILIABLES.- Por cierto que ya se habla de “dados cargados” en dicho pacto de unidad, que no fue tanto, pues demostró que los principales contendientes están más peleados que nada y que solo se trató de tapar lo que a todas luces observa la militancia blanquiazul, que hay diferencias irreconciliables y la elección interna los puede quebrar.

¿NO LO INVITARON?- Un ejemplo de ello fue que no invitaron al líder estatal del PAN, Juan Francisco Aguilar, o al menos no se le vio, quien para no pasar desapercibido mejor mandó un boletín de prensa, dizque sobre la hambruna que generará el Covid (¿? ) Además dicen era el Comité Directivo estatal quien debió convocarlos a firmar el pacto y no el amigocho de uno de los aspirantes.

QUE MUJERES NO.- A través de sus redes sociales la diputada federal Sara Rocha Medina, aspirante a la candidatura priista por la gubernatura del estado informo que en San Luis Potosí, el PRI será representado por un hombre en la contienda electoral, por lo que al ser tiempos de sumar y construir, irá de la mano con el proyecto “Va Por San Luis”, porque “el interés superior de los potosinos esta por encima de intereses personales”, invitó a los priístas a sumarse con firmeza, decisión y congruencia.

DESCONSIDERADOS.- En los departamentos de los maestros de la sección 52 del SNTE, en la Garita de Jalisco, ya no aguantan a dos hermanos de apellido Pineda, que ni siquiera son profesores y se comportan como adolescentes, se han apoderado de un espacio común desde hace varios años, mismos que utilizan como bodega y basurero, además de tener volumen alto de su música y convivencia con mujeres y hombres, que no viven allí, con lo que vulneran la seguridad, donde en su mayoría habitan niños pequeños y adultos mayores, piden al dueño del departamento les ponga un alto.

DISTRAÍDOS.- Este año al municipio de Soledad le falló la estrategia para la entrega de enseres a quienes pagaran a tiempo el predial, ya que siempre ocurría el día 1 de enero y en esta ocasión, recorrieron las fechas al día 4 y mucha gente de la tercera edad se desmañanó porque no se enteró.

DIF SOLEDAD.- Son 10 programas cien por ciento municipales y manejados con recursos propios, con los que actualmente trabaja el DIF de Soledad durante la pandemia, algunos de los cuales tuvieron que rediseñarse para hacerlos llegar casa por casa.

CASO OMISO.- La labor del Policía Municipal ya no solamente es brindar seguridad calles y colonias del municipio, ahora también concienciar a las personas para que durante esta pandemia no hagan fiestas, pero no todos acatan esta instrucción, se molestan con los uniformados y simplemente hacen caso omiso.