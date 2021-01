ESPECULACIONES.- Apenas empezó al año y reiniciaron las especulaciones sobre quien podría encabezar la candidatura de Morena a la gubernatura de la entidad. La última ayer fue la hija Ricardo Salinas Pliego, Ninfa Salinas Sada, que ya ha sido diputada federal y senadora, la que se suma a las potosinas de ese partido que si cumplieron con el requisito del registro ante el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido en los tiempos marcados por la ley.

MUJER.- El anuncio del dirigente de Morena Mario Delgado de que será una mujer quien encabece la fórmula de ese partido en San Luis Potosí, levantó una oleada de rumores, que no van a parar hasta que haya una candidata formal, y se hayan registrado las 7 candidaturas que dijo Delgado tendrán mujeres en los estados donde habrá elección para gobernador. Lo decimos porque política todo puede cambiar.

SORPRESAS.- Lo mejor es no descartar a nadie, en el entendido de que puede haber sorpresas, incluso con una candidata que no sería de ese partido pero que está en la jugada y que ya suena fuerte.

RECLAMO.- En el CEN del PAN hubo regaños a los aspirantes en San Luis Potosí, por la “guerra” interna que se desató entre ellos y que llegó a oídos de Marko Cortés quien a través de personeros les hizo llegar una advertencia que parece caló hondo “o concilian o o no hay elección interna” y decidirá el CEN de ese partido para evitar mas fracturas, lo que parece ser ayudó a unos días de que se tome la decisión final en base a encuestas de aceptación entre aspirantes.

¿CAIDITAS? Aunque usted no lo crea, aun hay candidaturas disponibles para aspirantes que no obtengan lo que quieren en sus respectivos institutos políticos, por ejemplo en Movimiento Ciudadano, que ya dijo no se aliará ni con Dios, ni con el diablo, léase PRI, PAN y PRD, aunque si lo podría hacer con quienes pierdan y representen un capital político por explotar. ¿Estarán a las caiditas?

MORENOS.- Andan muy desconcertados los de Morena por la noticia nacional de que en San Luis Potosí será mujer su candidato a gobernador, ya que el sábado pasado les habían dicho los consejeros nacionales que el cargo ya estaba definido entre dos personajes, a quienes ya les habían informado quién sería el gallo a lanzar. Por eso estaban tan callados, aunque les voltearon la tortilla.

FRANCISCA.- Mientras Francisca Reséndiz ha tomado una actitud positiva y de respeto a la dirigencia nacional sobre este tema; hay otra aspirante, Marcelina Oviedo ligada a ex príistas que ya se cree la candidata a de Morena.

POSITIVO.- El alcalde Gilberto de Soledad se mostró positivo ante el año 2021 y aseguró que día a día se trabaja para hacer de ese municipio un lugar fuerte y uno de los más importantes del estado, no sólo en población, sino como eje rector de la economía e importante centro de desarrollo metropolitano.

APOYOS.- Los programas sociales van a ser una prioridad en este 2021, ya que los gobiernos locales y la administración pública del municipio, deben asumir su obligación de atender las demandas crecientes de la población, incrementar la participación ciudadana para abatir las desigualdades, exigir rendición de cuentas y mostrar total transparencia.

DÍA NEGRO.- Lo hemos dicho reiteradamente aquí, pero es necesario insistir . Falta vigilancia vial y que se endurezcan las penas en contra de los automovilistas que provocan accidentes de todo tipo. Lamentablemente nadie actúa, ni hay campañas preventivas, ni se analizan leyes, ni nada lo que habla de desidia y falta de aplicación del estado de derecho.

CAMPAÑAS.- Todo mundo anda en sus campañas políticas y dejan de hacer lo que les encomendó el pueblo. El problema es que esa falta de trabajo por los potosinos ya contagió también a la iniciativa privada, ni cámaras, asociaciones, actúan o exigen que algo se haga, lo que es lamentable. De los partidos políticos ni decimos porque solo viven del presupuesto y no aportan nada a la gobernabilidad.

AÑO DIFÍCIL.- Aunque es una frase ya muy trillada es necesario que esto se trate al más alto nivel y con bases ya que cada sector económico primordialmente habla de la crisis según le vaya, y no pensando en la sociedad en general. Esto es porque si se habla del tema piden apoyos económicos a las empresas, reducción de impuestos, etcétera al gobierno y los que más padecen la crisis económica, no tienen acceso a nada de eso.