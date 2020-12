REUNIÓN.- Vaya reunión de mujeres panistas que tuvo el precandidato del PAN a la gubernatura, Octavio Pedroza Gaitán, a la que asistieron Elodia Gutiérrez Estrada con una larga trayectoria panista y política; así como Beatriz Eugenia “Batiquena” García Reyes, Leticia Díaz de León y Lucia Dibildox Torres; además de las regidoras Verónica Rodriguez y Karina Benavides; misma que fue organizada por Marcela Zapata Suárez del Real. Dicen que la convicción y la identidad partidaria son características principales que tiene Octavio, además de la congruencia, porque él sí ha concluido los cargos públicos que ha ocupado tanto como presidente municipal, diputado federal y senador de la República.

ALGO SABÍAN.- Buena sorpresa que dio el dirigente de Morena a nivel Nacional Mario Delgado, al anunciar en conferencia de prensa en la Capital del país, que su candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, será una mujer. Lo decimos por la faramalla que armaron meses antes los que se dicen “servidores de la patria”, para ganar la candidatura con dimes y diretes, pleitos, etc, sin saber que los designios de la política iban por otro lado, basado en la famosa cuota de género.

NO SERÁ FÁCIL.- Lo que ahora es un misterio es ¿quién encabezará el proyecto? Porque como se ve, la elección no será fácil y pesarán mucho los aspirantes que están en juego. Lo cierto es que el anuncio deja ver que es poco el liderazgo, que hay entre quienes figuran por Morena, con una estructura debilitada por los pleitos internos, que incluso llevaron a ese partido a ceder las candidaturas a diputados y alcaldes a la coalición con el Verde, a la que ya se sumaron los morenistas.

DRÁSTICA.- ¿Será cierto como dicen que con esa decisión las expectativas de triunfo Morena en SLP, se reducen de manera drástica? ¿Y que si se desea derrotar a la alianza entre PAN, PRI y PRD, la respuesta está en otra parte.

ENOJO.- Sigue el enojo de los comerciantes del Centro Histórico por la invasión de los vendedores ambulantes que prácticamente ya se adueñaron del toda la zona y con razón, ya que dicen no se puede ni caminar, además de que no hay ni sana distancia ni nada y todo es un relajo.

DESORGANIZACIÓN.- Nos cuentan que Adrián Esper, aspirante a la candidatura de gobierno por Morena estuvo en el municipio de Matlapa donde tuvo un evento desorganizado, no cuidó los protocolos de seguridad el higiene que se requieren para la pandemia, tan grave estuvo la cosa que nadie quiere volverlo a recibir allá. Aunque ya de nada servirá pues no alcanzó la candidatura.

SALUD.- No cabe duda que al potosino se le recomienda no salir en la pandemia para no contagiarse de Covid-19 y sin embargo pareciera que le dicen todo lo contrario ya que vemos tiendas llenas, un tráfico horrible en la ciudad y gente llenando las plazas.

SIN MEDICINAS.- Derechohabientes del ISSSTE siguen en su largo peregrinar por las clínicas de la Capital de ese instituto sin obtener respuesta, sólo les dicen que no hay presupuesto para comprar los medicamentos que necesitan para enfermedades graves y los directivos y delegados andan de vacaciones. Lo que es muy lamentable.

DÍA INHÁBIL.- Desde el Ayuntamiento de la Capital se reportó que el 01 de enero es día inhábil, por lo que se pidió a la población que tome sus previsiones en cuanto a trámites o contribuciones que deban hacer, porque será hasta el lunes cuando se reinicien actividades.

PIROTECNIA.- Como es tradición, en los últimos minutos de hoy y los primeros de mañana por toda la capital, en su zona conurbada, en áreas rurales se encenderán cientos de kilogramos de cohetones para “ahuyentar a los malos espíritus” y que el Año Nuevo inicie con todas las cosas positivas. Habrá que permanecer al tanto de los niños y mantenerlos bajo vigilancia para que no ocurra algún incidente. Y proteger a las mascotas.

DESCUENTOS.- Apenas el pasado 30 de noviembre concluyó el programa de descuentos en multas y recargos en pagos del impuesto predial, y el Ayuntamiento de Soledad ya prepara la próxima campaña por el mismo concepto, en enero de 2021.

PRESTACIONES.- Se cumplió con el pago de la primera parte del aguinaldo para los 1,600 empleados que conforman la plantilla laboral del ayuntamiento de Soledad, el resto se entregará la primera semana de enero de 2021.