TRANSPARENCIA.- De acuerdo a la empresa consultora ARegional, la administración estatal de Juan Manuel Carreras logró subir al lugar cuatro en cumplir con la transparencia fiscal a nivel nacional, aumentando de 72.93 a 94.40 puntos su calificación. Para el estado es un gran avance, pues en el 2015 -fecha cuando comenzó el sexenio- estábamos en el lugar 26; ha sido a través de mucho trabajo y una buena gestión de las finanzas públicas que se ha logrado avanzar considerablemente para ocupar este puesto.

UNIDADES.- Este martes con recursos del FASP, el gobernador Carreras López asistió a la entrega de 9 patrullas para la Policía de Investigación de todo el estado, con una inversión de 5.2 mdp de la Fiscalía del Estado. El equipo hace falta para inhibir el delito en San Luis Potosí, por lo que, con el incremento de vehículos de esta flotilla, se avanza en el combate a la apremiante delincuencia.

RECLAMOS.- Lo del partido de futbol en Armadillo –que aparentemente se premió con dinero en efectivo– ya generó buen pleito y reclamos públicos entre los aspirantes a la candidatura del PAN, Xavier Nava y Germán Pedroza Gaitán, con demandas de “juego limpio” y otros calificativos por lo sucedido.

INVESTIGACIÓN.- El asunto que tocará investigarlo a la Comisión de Justicia de Acción Nacional, ahonda más las diferencias que hay entre los dos principales aspirantes a la candidatura por el PAN, empero lo graves es que los potosinos y los mismos panistas vuelven a observar incrédulos, ha pasado en otras elecciones internas del blanquiazul, en la disputa por el poder, que podría decirse llevó a la derrota a ese partido en las dos últimas elecciones.

PRECAUCIÓN.- Aunque ya estábamos en fechas de que se realizará la “Macabeada” como cada diciembre desde los tiempos del ex gobernador Carlos Jonguitud Barrios, este año no se llevará cabo el encuentro. No hay polémica en la decisión, el horno no está para bollos con la situación de Covid y nadie debe de jugarle en estos momentos.

ISSSTE MAL.- EL instituto en San Luis Potosí, sigue sin dar pie con bola, por la falta de capacidad de gestión de las autoridades responsables, ayer se cumplió un mes, que no hay medicina y solo traen a los pensionados y derechohabientes vuelta y vuelta, diciendo que no hay presupuesto, ni nada. Ante la gravedad de la situación la delegada debe gestionar que se subroguen los fármacos, para evitar que ocurran casos graves con los trabajadores.

CONDOLENCIA.- Murió el buen amigo Juan Durán, ex compañero de edición muchos años en El Sol de San Luis, desde aquí enviamos nuestras más sentidas condolencias a toda su familia, esposa e hijos, así como a sus y amigos por tan lamentable deceso. Descanse en paz.

OPERATIVO COHETÓN.- Hoy miércoles y mañana jueves se reactiva el “operativo Cohetón” al reiniciarse la venta de pirotecnia menor por las festividades de fin de año; aunque el día 24 no se instalaron todos los puestos, se prevé que estos últimos días operen al cien por ciento, con todas las medidas de seguridad y sanitarias. Se pide a la ciudadanía que reporte los sitios de venta no autorizados.

VOTACIÓN PANISTA.- La Comisión Organizadora Electoral Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), ya divulgó los centros de votación para su jornada electoral interna para la selección de la candidatura a la gubernatura que se que se realizará en enero próximo; sin embargo, todavía pueden o no ser aprobados o modificados por la Comisión Organizadora Electoral Nacional.

APOYO DE CORAZÓN.- Ante la llegada de los frentes fríos y las bajas temperaturas, el albergue “Apoyo de Corazón”, ubicado en la colonia Las Flores, ya ha recibido al menos dos decenas de personas canalizadas por Protección Civil para ser resguardados del frescor decembrino, y esperan más.

INTERAPAS SOLEDAD.- Desde que Natalia Castillo Vera tomó las riendas de esta dependencia delegacional, ha hecho buen trabajo, no se lo discutimos, pero su área de prensa ha sido un desastre, con tantos problemas que ha tenido en dos años, debería al menos hacerle frente con este lugar, para que se note el trabajo.