LUTO.- El mundo de la política también se unió a las condolencias por la muerte de Armando Manzanero; luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el deceso en su conferencia de prensa, aquí, el gobernador Juan Manuel Carreras, hizo un paréntesis en una entrevista para lamentar la muerte del cantautor y recordar cuando el artista yucateco estuvo en San Luis Potosí.

APAGÓN.- En algunos municipios de San Luis Potosí, así como en diversas colonias de la zona metropolitana, se vivió por algunas horas el apagón que, de forma extraña, se presentó en diversas entidades de la República Mexicana, dada la magnitud del problema, la falla no generó mayores afectaciones en nuestra entidad. No se reportaron pérdidas económicas luego de lo que la CFE reportó como "un desbalance en el Sistema Interconectado Nacional". Lo curioso del caso es que a nivel nacional San Luis no fue reportado como uno de los afectados.

ÓRALE.- Como los legisladores y cuadros dirigentes de Morena son los principales enemigos de la 4T por su pésimo desempeño y sólo se han dedicado a cobrar jugosos sueldos, se acordó otorgar las candidaturas de seis distritos federales al Partido Verde, como su estructura y fuerza en la entidad, de otro modo Morena será barrido en las elecciones.

ARREPENTIDO.- Dicen que Primo Dothé ya se arrepintió de darle la mitad del tiempo prometido para ser senador a su suplente Eli Cervantes. Y más ahora que sabe que uno que es político de décadas y que exmagistrado anda diciendo que tiene asegurada la candidatura a la gubernatura por Morena. Aseguran que desde hace 20 días, Primo Dothé, le consiguió chamba a Elí para que “no se la haga de jamón, ahora que no le dé la curul”.

FIGURA.- Ricardo Del Sol aspira a ser precandidato a la gubernatura por Morena, pero al mismo tiempo busca reelegirse como legislador. Lo grave es que enfrenta una denuncia por acoso contra de una ex empleada, y tiene otra denuncia por falta de pago de una pensión.

RIESGOS.- Vaya relajo que se cargan en La Pila, ejidatarios acusan que empresarios con intereses en sus tierras están detrás de la renovación de la mesa directiva del Comisariado Ejidal, y ante el riesgo que hay de perder más porciones de tierras, buscarán integrar una planilla que genuinamente pueda defender los intereses ejidales. Suerte.

DESABASTO.- En el ISSSTE sigue el desabasto de medicina y la situación empeoró con motivo del fin de año, por lo que dejaron a los pensionados desprotegidos. ¿Lo sabrá López Obrador? El problema tiene ya más de un mes y se presenta muy seguido por lo que nadie sabe qué hace el Instituto con las miles de cuotas que aportan trabajadores, por lo que piden se realice una investigación y se informe a dónde va a parar ese dinero.

MORTAL BAILE.- La dirección general de Seguridad capitalina presume de “desactivar” bailes callejeros por toda la ciudad, pero nunca respondió a los llamados de reporte sobre el evento que se realizó en el corazón del barrio de San Juan de Guadalupe donde, de haber acudido, hoy no se estaría lamentando el deceso de uno de los asistentes alcanzado por una bala disparada durante una riña en pleno baile.

RESULTADOS.- Igual sucedió hace unos días en la colonia Santa Fe donde, durante un baile callejero hubo riñas. Unos dicen que los agentes municipales tienen miedo de irrumpir en ciertas zonas, otros dicen que les llegan al precio. Hay que esperar los resultados que la corporación capitalina presuma al fin de año.

TRIAGE.- Desde el pasado 31 de marzo a la fecha, está vigente en el servicio Médico Municipal un sistema para clasificar a los pacientes que lleguen con sintomatología en las vías respiratorias, esto dentro de las medidas que tomó el Ayuntamiento de Soledad para minimizar el impacto del coronavirus desde que inició la pandemia en el municipio.

DESINFECCIÓN.- Con el propósito de disminuir los riesgos de contagio del Covid-19 entre personal, contribuyentes y usuarios de los servicios del Ayuntamiento de Soledad da continuidad a la campaña de desinfección en áreas donde se presta el servicio al público.