AGRADECIMIENTO.- Juan Carlos Machinena, luego de volcar en su auto en el tramo Querétaro-San Luis Potosí, a la altura de la localidad de El Cerrito del municipio de Santa María del Río, agradeció la preocupación de amigos y familiares y por supuesto, de encontrarse casi ileso, sólo con algunos golpes. También señaló que continuará con la tarea que tendrá que cumplir en conseguir los votos para convertirse en candidato hacia la gubernatura del estado.

JUAN RAMIRO.— No puede ser que andemos tan mal en la política, que ahora dicen que Juan Ramiro Robledo es el candidato más fuerte para gobernar el Estado, no dudamos de su preparación política, pero sí de que conozca las necesidades del pueblo, pues casi no se le ha visto haciendo campaña entre los pobres.

POLÍTICA.— En la política hay una premisa, que dicta que la gente tiene que ver y al político en mención, sólo se le ve, cada que gana puesto en las administraciones, pero no entre la gente.

OPORTUNIDAD CIUDADANA.-- Algunos analistas políticos como Néstor Garza, proyectan que las elecciones del 2021 serán una oportunidad perfecta para los candidatos ciudadanos a los diferentes cargos de elección popular, sobre todo en el Congreso del Estado, pero también conllevaría una gran responsabilidad para demostrar que pueden ser una auténtica y eficaz opción para gobernar, vengan pues los ciudadanos políticos.

ATENCIÓN A PAISANOS.-- Los municipios de la zona media del estado son los que registran los mayores índices de migrantes a los Estados Unidos, por ello, la Diputada Vianey Montes Colunga como representante de ese Distrito, se mantiene atenta a las necesidades de este sector de la población que representa una importante fuente de ingresos para las familias de esta zona, por lo tanto, lo menos que se puede hacer por ellos, es asegurarse que no sean víctimas de abusos.

ALICIENTE.- No cabe duda que la información que dio ayer el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, en el sentido que llegarán algunos paquetes de vacunas para almacenamiento y aplicación, son un verdadero motivo para sentirse contentos, porque pronto se comenzaría con la fase de aplicación.

CONMOVIDOS.- Adultos mayores se mostraron el día de ayer emocionados porque el Centro Histórico por la mañana sí que se observó vacío, ni paseantes ni compradores atiborraron las calles, mucho menos tráfico, ¿sería por la desvelada del 24?; exhortan a la población a no relajarse y a seguir con las indicaciones de las autoridades de Salud como el “Quédate en Casa” si no tienes algo urgente qué atender.

SOS EN EL PASEO.- Vecinos de la colonia El Paseo, específicamente de la calle Rafael Vélez Arriaga, llamaron a nuestra redacción para pedir a las autoridades vayan a tapar un boquete que se abrió en su calle, al que ya anteriormente le habían colocado cinta amarilla alrededor para evitar algún incidente, pero seguramente se les olvidó taparlo. Servidos.

OTRA PETICIÓN.- También solicitaron más rondines de vigilancia de los diversos cuerpos de la policía, porque a últimas fechas se han visto invadidos de gente sospechosa que se quiere meter a las casas para llevarse cuanto pueda, esperan no tener que hacer justicia por mano propia, porque hay quien señala que ya se están organizando para enfrentar a los delincuentes que no respetan lo ajeno. Varias casas-habitación ya han sido visitadas por estos malhechores que se han llevado hasta la plancha de las viviendas.

ACTIVIDADES.- La Coordinación Municipal de Bibliotecas de Soledad, compartió en las redes sociales de la dependencia distintas actividades enfocadas a difundir y dar promoción a las diversas manifestaciones culturales y de promoción a la lectura que se prepararon para los últimos días del año.

ALCALDE.- El alcalde Gilberto Hernández Villfuerte enfatizó que se redoblaron los esfuerzos en este 2020, donde los programas sociales fueron dirigidos a seguir con el apoyo a la población, desde apoyos alimentarios hasta descuentos fiscales que subsanaron las dificultades económicas que ocasionó la pandemia y seguirán con la misma tónica en el 2021, porque la pandemia aún no termina.

