CEREMONIA.- En un acto que presidió el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, en el Ecoparque Cráter Encantado, Armadillo de los Infante, fueron incineradas 4.5 toneladas de todo tipo de drogas que fueron decomisadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y por policías federales y estatales en el transcurso del año en base a los protocolos de seguridad pública que se pusieron en marcha en las cuatro regiones de la entidad con buenos resultados.

MENSAJE ATINADO.- Cuánta razón tiene el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, al decir que la lucha contra las drogas debe ser con los tres niveles de gobierno, pero en conjunto con la sociedad y ¡cómo no!, si es ésta misma quién exige seguridad y justicia. No queda más que desde casa vigilar a la familia para que no se desvíe por ese mundo tenebroso como lo son los enervantes.

SERVICIO.- De manera emergente, la SCT del estado anunció que se estará implementando un servicio en las rutas 27, 28 y 30, para no dañar a las y los usuarios que diariamente deben usar estos recorridos. Las líneas estarán operando de manera indefinida por lo que lo que los ciudadanos no deben preocuparse de que se suspendan el transporte público en las rutas acostumbradas.

SNTE.- Los maestros de San Luis Potosí se quejan de que este año no les hicieron fiesta del Día del Maestro, ni tampoco de Navidad preguntan, dónde quedaron los recursos pertenecientes a estás festividades ya que año con año se realizan sorteos y grandes rifas.

PESO IMPORTANTE.- La experiencia y oficio político que ha mostrado el diputado Martín Juárez Córdova, lo mantienen como una de las voces de mayor peso al interior del Partido Revolucionario Institucional, en donde en los próximos días se deberán tomar importantes decisiones para la elección del candidato a la gubernatura del estado y de otros puestos de elección popular, no en vano, algunos apoyan el perfil de Juárez Córdova para la gubernatura.

COVID.- Nos cuentan que en el sistema del Colegio de Bachilleres hay muchos potosinos enfermos de Covid-19, se relajaron mucho las medidas y por eso se enfermaron.

NO INVITADO.- Pues las diferencias con los regidores no las oculta el alcalde interino, Alfredo Lujambio Cataño, que a los festejos y entrega de reconocimientos por el Día del Policía no invitó al presidente de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, el regidor Christian Azuara, que se ha dedicado a señalar los yerros de la corporación municipal.

EN EL OLVIDO.- Vecinos de la colonia El Paseo, piden a las autoridades más rondines de vigilancia porque a últimas fechas hay grupos de delincuentes que han hecho su negocio en las viviendas del lugar, al meterse a los domicilios brincando bardas y llevándose lo que pueden, no es justo porque son muchos años para hacerse de electrónicos, alhajas y demás, y para que llegue un rufían y se lleve todo lo que pueda. ¡Servidos!

NO ENTIENDEN.- Conductores que tienen la necesidad de circular por la carretera a Rioverde piden a gritos que controlen a los correlones porque son muchos y ponen en riesgo a quienes conducen con precaución, imagínense, hay quienes circulan por arriba de los cien kilómetros por hora y como dijo un conocedor, por más rápido que vayan con cuánto le ganan a los que conducen moderadamente, ¡con 5 minutos! o a lo mejor ni llegan a su destino, en fin, un SOS a las autoridades.

ENTREGAN.- Para iluminar con una sonrisa el rostro de los pequeños que habitan en las colonias y comunidades del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, funcionarios y empleados municipales, llevaron a cabo la entrega de regalos, dulces y cobertores, sobre todo en donde se tiene detectado mayor vulnerabilidad, en verdad que hicieron que los beneficiarios se volcaran de felicidad, son estupendas estas acciones de ayudar a grupos vulnerables.

SIN PISTA.- Desde el año 2016 se había instalado de manera consecutiva la Pista de Hielo en el Jardín Hidalgo, era uno de los principales atractivos en temporada vacacional decembrina, pero ha sido más del agrado de las familias la actual iluminación navideña, hasta de San Luis capital han arribado para tomarse la foto del recuerdo al municipio de Soledad.