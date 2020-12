REUNIÓN.- El Gobernador Juan Manuel Carreras López y el nuevo presidente y CEO de BMW Group en San Luis, Harald Gottsche, sostuvieron un encuentro de acercamiento donde el mandatario estatal reconoció la importancia de la llegada de la empresa alemana a San Luis Potosí, lo cual detonó el mercado automovilístico en el estado. La reunión demuestra la cercanía entre la empresa y el Gobierno estatal y las buenas relaciones que mantienen.

PANORAMA.- Ante medios de comunicación, el Gobernador Carreras López dijo que 2021 será un año muy complicado, de retos mayúsculos, todavía por la pandemia sanitaria, que obstaculizará el desarrollo económico, pero gracias a la industria automotriz, siempre tan pujante, además de la llegada de ocho empresas proveedoras que en breve anunciarán su instalación, seguramente en Villa de Reyes, para sumarse a la aportación de empleos, para las que su administración es una gran facilitadora.

OTRO TEMBLOR.- Otro sacudida se registró la madrugada de este lunes, y está vez se sintió en el municipio de Tamazunchale. Los reportes señalan que no hubo afectaciones, más allá de los sustos que generan este tipo de fenómenos.

GATOS.- Internos del reclusorio estatal se quejan de la gran cantidad de gatos que viven dentro de la instalaciones. Reportan que siempre han existido estos pequeños felinos, pero que desde hace unas semanas aumentó considerablemente su población, y que ya se convirtieron en un problema. Además, hay presos que son alérgicos a ellos, y no reciben atención.

EXTRAORDINARIO.-- La Diputada Vianey Montes Colunga, presidenta de la Diputación Permanente no descartó que se pueda convocar a un periodo extraordinario para sacar adelante iniciativas que ya están dictamindas por comisiones y para ver el tema del Fiscal Especializado en Hechos de Corrupción, ya el Poder Ejecutivo anunció que en los próximos días enviará la terna para elegir a quien ocupará ese cargo que ya tiene varios meses acefalo.

DURAS CRÍTICAS..-- El secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Alejandro Fernández sigue siendo muy criticado por la descortesía política que tuvo el pasado fin de semana de no permitirle el ingreso a las instalaciones del partido a Sonia Mendoza para que presentará su declinación a la candidatura a la gubernatura, pues denunció que existen dados cargados y línea para apoyar a Octavio Pedroza. Mal muy mal se vió el secretario general y quien obviamente le bajó la orden.

DESCORTÉS. - - Muy mal el trabajo que hacen en el Instituto Nacional de Migración, INM, en específico las autoridades que se encuentran laborando en el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, quienes nos dicen no saben tratar a las personas, les arrebatan los documentos y hasta los llaman delincuentes cuando quieren viajar hacia otra parte del mundo, por no traer sus documentos completos en desconocimiento de ello, deberían darles clases de buenos modales y llamarles la atención. Recuerden que son funcionarios públicos señores y que su salario sale de los impuestos de los mexicanos.

LADRONES. - A pesar de la crisis sanitaria y de la baja en la demanda de vuelos internacionales, las aerolíneas son más voraces que nunca, pues se quedan con los boletos de avión de una persona cuando ha perdido el vuelo; no regresan el dinero invertido, no ofrecen alternativas, simplemente se adueñan de un recurso que no es suyo. Además no auxilian a los usuarios que desconocen de los trámites de vuelo, entonces para qué están, no todos nacen sabiendo usar un avión y nadie les dice nada.

IGNORANCIA.- Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe y esta la aplican perfectamente regidores de Morena que a base de mentiras y de querer debatir en medios de comunicación sólo se dedican a intentar dejar en mal una administración que cierra este año 2020 de manera correcta pujante y echada hacia delante como lo es la de Soledad, no asisten a sus comisiones y después intentan resarcir sus faltas con señalamientos burdos y sin sustento alguno de los tres no se hace uno tan es así que dejaron documentos importantes en la plaza principal de Soledad olvidados entre ellos la cuenta pública, capturas de mensajes entre otros documentos

SUPERVISAN.- Continuamente se ejercen acciones de evaluación y vigilancia del desempeño a los funcionarios del ayuntamiento soledense, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía obtenga el beneficio adecuado, esto de acuerdo a la Contraloría Interna de Soledad.