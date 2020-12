MUY MAL.- Afirman las autoridades municipales que las restricciones para las plazas del Centro Histórico de la ciudad siguen restringidas, pero que la poblaciónes la que no acata los protocolos, y para muestra un botón, ayer estaba a reventar la Plaza de El Carmen, Dios nos ampare.

QUÉ NOS CUESTA.- La población que no comprende que debe resguardarse y no salir y que si lo hace debe ser bajo las medidas que implementó el Sector Salud, debería de entender que si nos cuidamos dos semanas, el premio será terminar con esta pandemia que no baja el número de contagios, permanece arriba de cien diarios y alrededor de 20 defunciones.

¿Y AHORA?.- Como dirían en un programa cómico ¿quién podrá ayudarnos?, señala uno de nuestros lectores que los nuevos gobiernos tienen un reto impresionante, “imagínense casi todas las calles deterioradas”, se requerirá un ejército de trabajadores y mucho dinero para rehabilitarlas, y en 2021 no habrá recursos.

PIROTECNIA.- La Asociación Mexicana de Bomberos lanzó una campaña nacional para evitar el uso de pirotecnia durante las festividades decembrinas, a la que se han sumado ya varias agrupaciones en diferentes entidades. En esa campaña se mencionan algunas estadísticas, principalmente sobre menores quemados, y evidentemente los incendios que deben ser atendidos en tales fechas.

POR TODO.-- Sonia Mendoza Díaz, dió una muestra de madurez política, detectó que desde el Comité Directivo Estatal del PAN están haciendo todo lo posible para darle la candidatura a la gubernatura del Estado a quien en las elecciones pasadas fue factor para que el partido perdiera, y ahora Sonia da un paso al costado para apoyar un proyecto de unidad y buscar el triunfo. Aunque otros partidos ya buscan a la excandidata a la gubernatura para que los abandere en la próxima contienda pues reconocen el peso político que representa.

METE PRESIÓN.- En un supuesto comunicado (no tiene firma) del dirigente nacional del PRD José de Jesús Zambrano Grijalva, se intenta presionar a la coalición Sí Por San Luis para que, como era de esperarse, el candidato sea Xavier Nava; no debe pasarse por alto que el alcalde con licencia prácticamente adquirió a ese partido, le puso dirigente y tendrá su apoyo. En cualquier rato los perredistas van a traicionar la coalición, así son.

APOYO.- El diputado Rolando Hervert Lara se unió a la campaña del precandidato del PAN a la Gubernatura del Estado Octavio Pedroza Gaitán; manifestó que su decisión no está basada en amistades ó compadrazgos sino en el reconocimiento a la capacidad, experiencia y honestidad. Por cierto, panistas lamentan la postura de Sonia Mendoza, dicen que está bien que no se deje, pero ayudar a otro precandidato, era innecesario.

APOYOS.- Parece que los dimes y diretes al seno del Partido Acción Nacional (PAN) van a seguir, después de que personalidades de gran militancia han comenzado a manifestar públicamente su apoyo a los aspirantes a la candidatura a la Gubernatura estatal que todavía quedan.

RESPALDO -- La administración de Alfredo Rodríguez López al frente del Sindicato Único de Trabajadores del CECyTE tuvo grandes logros en este complicado 2020, pues las gestiones ante las autoridades federales y estatales lograron que a todos los trabajadores del sistema educativo se les pagará en tiempo y forma sueldos y prestaciones, pues las autoridades también han reconocido el esfuerzo que han realizado personal docente y administrativo para garantizar una educación de calidad en su modalidad a distancia en beneficio de los estudiantes.

PROGRAMAS MUNICIPALES.- El Ayuntamiento de Soledad no cuenta con ningún programa social con el que trabaje con la federación, los que actualmente se desarrollan y se beneficia a los soledenses, son 100 por ciento municipales y se manejan con recursos municipales.