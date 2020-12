VALLES-TAMAZUNCHALE.--- Ahora tocó el turno a la región Huasteca con la visita del Gobernador Juan Manuel Carreras, quien supervisó los avances del mega proyecto de modernización a cuatro carriles de la carretera Valles-Tamazunchale que viene a reforzar la infraestructura vial de la zona, mejorando con ello la conectividad y todo lo que esto conlleva, tanto para el turismo como para la llegada de más empresas que puedan transportar sus mercancías por estas rutas.

TURISMO.--- Además de esta importante obra, ante medios de comunicación el gobernador dijo que todo se encuentra listo para que el próximo año comience la construcción del aeropuerto nacional de Tamuín, con lo que se reforzará el proyecto integral del Plan de desarrollo turístico de la huasteca presentado por Miguel Torruco durante el Tianguis de Pueblos mágicos en donde se confirmó el interés del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por detonar los atractivos y lo que la región puede ofrecer al turismo nacional e internacional, gracias a las arduas gestiones realizadas durante su sexenio.

DERECHO DE VETO.- En el PRI todavía no saben quién será el candidato o candidata que abandere la coalicion Sí por San Luis al gobierno del estado, pero lo que sí saben es quién no los va a representar, pues no olvidan los agravios, los cacelorazos, los insultos, el bloqueo y hasta agresiones que sufrieron en aquellas épocas aciagas y que gracias a eso, San Luis perdió la oportunidad de avanzar como otras entidades vecinas.

DEFINICIONES.- En Morena están a nada de dar a conocer el resultado de la encuesta para designar candidato o candidata a gobernador del estado y entre los aspirantes se encuentra Miguel Angel Zúñiga Medina que no tiene los reflectores de los demás pero obtuvo su registro con una plataforma basada en el humanismo, en la democracia y en la dignidad de las personas.

FIRME.-- La Diputada Sonia Mendoza Díaz se mantiene firme en la contienda interna del PAN para elegir quien los abanderará en la lucha por la gubernatura del Estado ahora en la alianza con el PRI, PRD y Conciencia Popular, como en el proceso electoral pasado es una digna representante de las mujeres que buscan demostrar su capacidad y talento en un cargo de elección popular pues ha demostrado que sabe hacer las cosas bien y a favor de la ciudadanía.

CONTRA UGCH.- Rocío Leticia Zavala, responsable de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, sigue siendo un dolor de cabeza para el Ayuntamiento capitalino; nuevamente el comercio establecido arremetió en su contra con mantas que se colocaron en diferentes puntos del centro de la ciudad, por no actuar contra el comercio informal pero sí imponer mano dura contra los legales.

A LA CALLE.- A la par, este miércoles los locatarios del mercado “Miguel Hidalgo” reiteraron su decisión de salir a las calles a partir del próximo lunes; alegan la caída de sus ventas no solamente por la pandemia, sino por el mayor número de comerciantes populares que se han instalado en las calles aledañas.

DEFICIENCIA.-- Hay que seguir jalando orejas a los voceros de comunicación social de las entidades gubernamentales que en época de Covid-19 han relajado su trabajo, tan sólo en estos días se realizaron inauguraciones de centros educativos y nadie se enteró de ello.

NO SABEN.-- Quién entiende a los de la Federación Universitaria Potosina que en época electoral quieren ser entrevistados, pero en cualquier otro momento no. hay que saber de medios de comunicación para entrar a la dinámica mediática y asesorarse por gente que sí conozca del tema, si como dicen, quieren salir en la foto.

OTRO LIBRO.- El libro “Barrios, Colonias y Gente de Soledad”, que contiene investigación histórica y sociodemográfica, será presentado el próximo viernes en Palacio Municipal, como parte del proyecto del Ayuntamiento de Soledad por promover el orgullo y preservar la identidad soledense.

REGALOS.- La dirección de Turismo del Ayuntamiento de Soledad, realizó por décimo año consecutivo la entrega de regalos a los pacientes de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) por medio del programa “Concede un deseo”.