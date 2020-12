SUPERA EXPECTACTIVAS.- Los números preliminares del segundo Tianguis de los Pueblos Mágicos, a pesar de virtualizarse, reflejan un éxito para el gobernador Juan Manuel Carreras López, con divisas por 125 millones de pesos y con San Luis Potosí proyectado al mundo como master en los negocios cibernéticos, que, en lo sucesivo, serán vitales para los artesanos y las artesanas de los 132 Pueblos Mágicos del país y quizá sean el pivote que necesitaban los cuatro que tenemos aquí para la proliferación de las transacciones comerciales.

PRESUPUESTO.- Contra lo que se esperaba, la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado y el secretario de Finanzas Daniel Pedroza Gaitán, conjuntaron voluntades para integrar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado a tiempo, será dinámica, responsable, por casi 49 mil millones de pesos, capaz de cubrir las necesidades más apremiantes que exige la pandemia del Covid-19, ya que la reducción no fue draconiana, llegó solamente al 2.47 por ciento.

SIN AUMENTO.- La decisión de las y los diputados de no autorizar ningún aumento al presupuesto 2021 del Poder Judicial, la ASE, la CEGAIP y otras instituciones importantes, tendrá consecuencias y muy graves el próximo año. El Supremo Tribunal deberá absorber las salas de justicia laboral, la Auditoría Superior tiene una nueva Contraloría, la CEGAIP debe garantizar el acceso a la información que combate la corrupción y así muchos casos donde la falta de presupuesto minará sus alcances y proyectos.

QUE RARO.- Las organizaciones civiles que luchan en contra de la corrupción, extrañamente no se han referido ni han realizado investigación alguna sobre la “desaparición” de 8 millones de pesos de la Tesorería del ayuntamiento de la capital, y llama la atención que los dirigentes, que son parientes del alcalde capitalino con licencia, lancen una cortina de humo recordando temas pasados resueltos pero de esos millones ausentes, dicen nada.

SANTA FE.- El director de Seguridad Pública Municipal, Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia, presumió que durante el fin de semana se desactivaron seis bailes que pretendían llevarse a cabo en diferentes puntos de la ciudad, pero no dijo por qué sus muchachos se rehusaron a ir a la colonia Santa Fe donde, ahí sí, se realizó un evento masivo que atrajo muchísimas personas.

REINFECTADOS.- El Comité Municipal de seguimiento al Covid-19 detectó que tres trabajadores del Ayuntamiento capitalino se reinfectaron, y permanecen bajo cuidados porque presentan síntomas y son más severos. Y mientras, el número de empleados municipales enfermos sigue aumentando, y ya alcanza los 438 casos.

PLAN MUNICIPAL.- De las acciones establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021, existe un avance del 62 por ciento, de las 421 líneas de acción que contiene este documento, y le queda un año al gobierno para hacer lo más posible de acciones.

CULTIVOS.- Durante Frentes Fríos que se han dejado sentir en el municipio de Soledad, se ha registrado una helada 'negra´, que se produce cuando la temperatura baja por debajo de los 0ºC pero no se forma escarcha y afectó el cultivo de alfalfa.

CURTIDO.- Pareciera que a las autoridades se les olvida que deben estar curtidos para las críticas, ayer durante la comparecencia del fiscal del Estado, Federico Garza, no le pareció que el diputado Edgardo Hernández, hiciera un señalamiento con respecto a la posibilidad que tienen los diputados de cuestionarlo, sin ningún tipo de tapujo, sin embargo no se quedó atrás y también les advirtió que mediante la Ley no lo pueden estar molestado, pues existe libertad de expresión.

ENOJADO.- Edgardo Hernández se enojó con él porque no le contestó lo que le cuestionó en reiteradas ocasiones y Federico Garza aprovechó el momento para no responder los serios cuestionamientos que le hacía el legislador del verde.