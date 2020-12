Es un fracaso total El Realito

Sigue ISSSTE sin medicinas

INVERSIÓN.- El acueducto de El Realito ha sido un fracaso, en el suministro del líquido a la capital potosina para abastecer según el Interapas, con mil litros de agua por segundo a una tercera parte de los habitantes de la zona metropolitana de la ciudad de San Luis Potosí, unas 400 mil personas. La inversión realizada por el gobierno estatal y federal hace casi diez años, no se ha justificado y sí por el contrario ha dejado constantes problemas a los ciudadanos, que confiaron en esa obra de El Realito, que ni siquiera está en el estado potosino, sino en San Luis de la Paz Guanajuato.

IRREGULAR.- No se justifica de ninguna manera que un servicio vital para la población, se preste de una forma tan irregular y que la empresa, sólo esgrima pretextos técnicos, una y otra vez, pese a que se paga un servicio y la inversión que se aplicó a la obra no fue cualquier cosa; se dijo en su momento que resolvería los problemas de abasto de agua a la Capital, lo que no ha ocurrido. Lamentablemente no hay autoridad municipal que enfrente el problema, pues todos andan en campaña, los diputados también y la población está desprotegida.

CUIDEN A LOS VOLUNTARIOS.- El 5 de diciembre se conmemoró el Día Internacional del Voluntario por la ONU, que ante la pandemia del Covid-19 han salido a dar la cara para ayudar. Por eso resalta negativamente que en la Cruz Roja de San Luis Potosí, y no sabemos si es parte de las políticas del nuevo delegado, Jesús Ernesto de la Maza, se tengan en muy malas condiciones propensas al contagio del virus a los voluntarios de nuevo ingreso que se encuentran realizando el curso a la Benemérita Institución.

MIJIS CANDIDATO.- El presidente nacional de Morena, Mario Delgado recibió en sus oficinas a Pedro Carrizales “El Mijis” a quien públicamente le ofreció ser candidato a diputado federal “y nos ayude a derrotar a la derecha y las coaliciones Frankenstein como la de San Luis, que ya se quitaron la máscara para defender sus privilegios, negocios e intereses”. El Mijis que ya habla de su cáncer en todos lados, dijo que “así como lo vencí -al cáncer- venceré a todos”. Aijaraijas!!!.

ISSSTE.- Nuevamente la Delegación del ISSSTE dejó sin medicinas a los derechohabientes, problema que ya tiene casi 15 días, en los que sólo dan evasivas y han dejado en el desamparo a los trabajadores, principalmente los pensionados que dependen de la entrega de medicamentos para enfermedades como la diabetes, que son inalcanzables para ellos por su alto costo.

¡AUXILIO!.- Los derechohabientes ya no saben a quién recurrir para que les surtan las medicinas, de las que depende su precaria salud, ya que dicen, sólo les dan evasivas y no hay quién informe sobre el problema y cómo lo van a resolver. Aseguran que esta situación se presenta por lo menos una vez al mes, por lo que están desesperados.

VENTA DE COHETES.- A pesar de los operativos para impedir la venta de pirotecnia -autorizada solamente para los días 24, 30 y 31, para muchos fue fácil conseguir artefactos de ese tipo para quemarlos en el marco de las festividades guadalupanas, como se pudo comprobar por toda la ciudad y su zona conurbada.

ROBADA.- Con bombo y platillo se divulgó la colocación de un nuevo busto de la actriz Lupe Vélez en el tradicional barrio de San Sebastián, luego de que el anterior fuera robado en mayo pasado. Sin embargo, a pesar que en su momento se levantó una denuncia sobre ese hurto, hasta el momento se ignora si tiene avance.

BUENA RESPUESTA.- Buena respuesta ha tenido el curso de capacitación para atención de personas recuperadas de Covid-19 que inició este 10 de diciembre, dirigido a público en general que desee adquirir conocimientos sobre cómo tratar y referir de manera oportuna a estos pacientes.

CATASTRO.- Con la finalidad de apoyar la economía de las familias que habitan en el municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez, la dirección de Catastro Municipal prepara el programa de descuentos de impuesto predial, que se aplica en los primeros tres meses de cada año.