DÍA DIFERENTE.- No cabe duda que el día de hoy todos los mexicanos tendremos una celebración diferente para honrar a la Virgen de Guadalupe, no se verán esas largas filas para entrar a la Basílica, ni esas agrupaciones de personas, de camioneros y todo mundo que suele llevarle mañanitas hasta su altar. Monseñor Cabrero Romero, recomienda festejar desde los hogares y pedirle a la Morenita para que termine con esta pandemia.

MUY ATINADO.- El arzobispo de San Luis Potosí, monseñor Carlos Cabrero Romero, señaló que hay otras pandemias que también preocupan y que deben terminar, y por supuesto, cuánta razón tiene al pedir que termine el odio, el rencor, el egoísmo y por supuesto la injusticia.

EJEMPLO.- No cabe duda que el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, pone el ejemplo y exhorta correctamente, al decirle a la población que seguiremos otras dos semanas en semáforo naranja, y que debemos extremar precauciones, y más aún porque entró la temporada complicada, como lo es el mes de diciembre y sus fríos que pueden enfermar de Covid-19 e influenza.

EL SHOW.- Eso de andar correteando funcionarios, insultarlos, lanzarles huevos y amenazas, demuestra que poco se ha avanzado en lograr un entendimiento que dé paso al diálogo y a resolver las diferencias con civilidad, pero hay quienes ante cámaras y micrófonos se convierten en personajes que arman show y lo único que ganan es un momento de fama y ya.

RECLAMOS.- Ciertamente los reclamos contra el Fiscal General del Estado provienen de todos lados, de los diputados, de la sociedad, de las víctimas, porque no resuelven, las carpetas se “pierden” o se congelan y todo sigue funcionando con corrupción, mordidas y favores, eso es innegable y fácilmente comprobable y lo peor de todo es que no va a cambiar esto, mucho menos de la noche a la mañana.

CURTIDO- Pareciera que a las autoridades se les olvida que deben estar curtidos para las críticas, ayer durante la comparecencia del fiscal del Estado, Federico Garza, no le pareció que el diputado Edgardo Hernández, hiciera un señalamiento con respecto a la posibilidad que tienen los diputados de cuestionarlo, sin ningún tipo de tapujo, sin embargo no se quedó atrás y también les advirtió que mediante la Ley no lo pueden estar molestando, pues existe libertad de expresión.

ENOJADO- Edgardo Hernández se enojó con el fiscal del Estado porque no le contestó lo que le cuestionó en reiteradas ocasiones y Federico Garza aprovechó el momento para no responder los serios cuestionamientos que le hacía el legislador del verde. Con esta mala actitud perdieron los potosinos que no conocieron las respuestas sobre negligencia que se han presentado en la Fiscalía a lo largo del año.

RETO DIFÍCIL.- Vaya que los próximos gobernantes tienen retos complicados, porque con menos dinero tendrán qué demostrar que tienen los conocimientos suficientes para administrar el estado. Lo primero que tienen qué ver son las calles, que se encuentran casi todas en deplorables condiciones, ¡nunca se habían visto tan deterioradas!, en fin, un reto casi imposible de resolver para los elegidos.

VIGENTE.- Ante la necesidad de acceso a herramientas digitales que se genera en esta emergencia sanitaria por el Covid-19, la Coordinación Municipal de Bibliotecas, continúa prestando el servicio gratuito el equipo de cómputo con acceso a internet en los cuatro centros de lectura que se ubican en Soledad.

PRECAUCIÓN.- Para el director del Servicio Médico Municipal, Juan Carlos Negrete Ayala, con el descenso de las temperaturas y la continua concentración de personas, los ciudadanos deben ser más cuidadosos para diferenciar los síntomas de Covid-19 e influenza y sobre todo mantener los cuidados para no contagiarse de ambos.