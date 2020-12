GRANDES LIGAS.- Karen Castrejón, la nueva lideresa nacional del Partido Verde Ecologista de México designó al potosino Manuel Barrera Guillén como secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, el tercer puesto más importante en la estructura de mando, lo que lo coloca nuevamente en las grandes ligas de la política nacional, cuando sus detractores le habían declarado muerte política.

FALLA.- Un apagón que dejó sin luz este viernes a la zona poniente de la capital, y como consecuencia a un sinnúmero de negocios, los que se vieron afectados, ya que la falta de servicio se prolongó por varias horas, lo anterior a pesar de los constantes llamados que se hicieron a la CFE.

NECIOS.- Los choferes de transporte de personal, sobre todo los que circulan por carretera 57, siguen sin acatar el reglamento de tránsito en cuanto a la velocidad se refiere. A pesar de que la zona es conflictiva para todos a ciertas horas de la mañana, los cafres hacen todo por sortear a cuánto vehículo se les atraviesa.

POR CIERTO.- En las horas de entrada y salida del personal en las fábricas de la Zona Industrial, el transporte sí que se pasea por toda la ciudad, provocando congestionamiento por donde quiera, claro realizan su tarea con los empledos, pero no podría haber un lugar neutral por lo menos en el día, para evitar la circulación de tantos camiones y luego manejan como alma que lleva el diablo, en fin.

ABRE FUEGO.- Morena es el segundo partido en poner las cartas sobre la mesa, al registrar a sus precandidatos al gobierno del estado y la verdad es que, fuera de Juan Ramiro Robledo y Elías Dip, los demás aspirantes no ganan ni una elección para jefe de manzana, pero cualquier cosa puede ocurrir en la política y podría ser que ese partido postule a alguien de bajo perfil y en realidad jugársela con el candidato de un partido aliado, como era el proyecto original.

DEL LADO DE LA GENTE.- Las Diputadas Vianey Montes Colunga, Martha Barajas García, Marite Hernández Correa y el diputado Martín Juárez Córdova, demostraron que saben perfectamente que ser servidor público es estar al lado de la gente para escucharlos y atender mejor sus reclamos, ayer sostuvieron una reunión con padres y madres de niños y niñas con autismo para buscar soluciones y garantizarles una mejor atención buscando el apoyo del Gobierno del Estado.

A GUARDARSE.- En el caso de las actividades en el mes de diciembre, Soledad de Graciano Sánchez se había distinguido por tener desde pista de hielo, una viña navideña y las tradicionales Posadas, para este año a causa de la terrible pandemia habrá sólo ciertas actividades de manera virtual que la gente los podrá seguir desde sus hogares ya que el llamado del municipio de Soledad es a quedarte en casa no tener reuniones y mucho menos andar sacando a los adultos mayores o a los niños quienes podrían contraer esta terrible enfermedad del COVID-19.

QUEJAS.- Padres de familia llamaron a nuestra redacción, muy preocupados porque en algunos colegios particulares violan las medidas sanitarias preventivas, en medio del Semáforo Naranja por el Covid-19, afirman que realizan algunas actividades con estudiantes, y sin considerar las recomendaciones de la OMS, les toca a las autoridades educativas intervenir y parar con urgencia las malas acciones. ¡Servidos!

NO QUIEREN.- Aunque no se permitirá la venta de pirotecnia lúdica porque se prohibió desde hace un año en el municipio, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, les ofreció a los comerciantes condonarles el pago de piso y plaza, es decir no se les cobraría ni un solo peso a quienes deseen comercializar productos alusivos a las fechas navideñas, pero no quieren.

ENOJADOS.- Amargamente se quejaron algunos inspectores de Ecología Municipal, a cargo de la profesora Martha Zavala, ya que los están poniendo a barrer y deshierbar en vía pública, trabajo que, a decir de los quejosos, no les toca, y que continuamente lo hacen, pues dicen, la directora quiere quedar bien con los “jefes” cuando hay mucho qué hacer en esta área.