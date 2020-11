EXPLICABLE.- Resulta inexplicable como nadie de la Policía Vial, se hace responsable de vigilar la carretera a Ríoverde, en el tramo del Distribuidor Vial Benito Juárez al Periférico Oriente, para controlar el tráfico vehicular en esa zona donde diariamente se registran accidentes, casi siempre mortales. La falta de autoridad ya hizo crisis bajo la tolerancia de las autoridades que se hacen de la vista gorda, permitiendo hasta arrancones en la madrugada todo por la falta de capacidad para responder a un problema grave que solo denota apatía oficial.

¿HASTA CUANDO? .- Muy al estilo ranchero donde todo se permite y como si se tratara de un camino de terracería, que cruza Soledad, se ha hecho caso omiso para vigilar las excesivas velocidades a las que se corre en ese tramo, sin que ninguna autoridad intervenga para controlar, multar, regular, etcétera, convirtiendo el lugar en zona de nadie, lo que es lamentable.

EXIGENCIA.- Algunos pre candidatos de MORENA al gobierno del estado le pedirán al líder nacional Mario Delgado, que cumpla su palabra que el partido no permita el registro de candidatos con antecedentes de agresión a mujeres en cualquiera de sus expresiones, pues en la lista potosina hay al menos dos personajes con esas características, con señalamientos formales por sus actos de misoginia; esperan que no sea solo una pose del líder nacional morenista que, como dice una cosa, dice otra.

REVISION.- No estaría mal que la Secretaría del Trabajo envíe a sus inspectores a los negocios del primer cuadro de la ciudad y de las plazas comerciales, para que constaten las condiciones en que trabajan las y los empleados, muchos de los cuales ni siquiera el sueldo mínimo reciben, no tienen prestaciones de ley como seguridad social, aguinaldo y utilidades, cumplen horarios inusuales, entre otros abusos que cometen sus patrones.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la calle Ignacio Aldama, varios de los adoquines se han levantado del suelo, formando baches que afectan la circulación vehicular de la zona. La calle al ser tan angosta impide que se puedan esquivar, por lo que los autos a fuerzas deben caer sobre ellos..

SIN LUZ.- Las calles de los condominios por Valle de los Cedros necesitan alumbrado, porque todas están casi en penumbras y eso las convierte en un blanco fácil para la delincuencia. Las pocas luminarias que hay en esa zona son muy viejas y casi no alumbran la vía pública.

OTRO MÁS.- Hay funcionarios del Ayuntamiento capitalino que efectivamente han solicitado permiso para ausentarse de sus encargos e ir a reforzar el trabajo de campaña que realiza el alcalde con licencia, Xavier Nava, en busca de la candidatura para la Gubernatura Estatal, pero hay otros como el delegado de La Pila, Pedro Pablo Cepeda Sierra, que andan de “pegostes” pero siguen cobrando.

NO FUNCIONAN.- Usuarios reportaron que los cajeros automáticos de la CFE, en Genaro Codina, no sirven desde el miércoles, lo que causó molestias, especialmente entre quienes contaban con su recibo próximo a vencer que no pueden liquidar en tiendas de conveniencia.

CIVILIZADAS.- Es de destacar que las movilizaciones de mujeres en San Luis Potosí, no causaron destrozos en las oficinas gubernamentales tal y como algunos analistas aseguraron que ocurriría, lo que no fue así.

CONGRESO.- La diputada Alejandra Valdez se inconformó en la sesión virtual del Congreso del Estado, porque se solicitaron 50 elementos de seguridad para cuidar las sedes del poder legislativo, argumentando que se quiso cooptar la libertad de las feministas a cambio de edificios.

CERRADOS.- Al continuar en el semáforo epidemiológico en color naranja, las unidades recreativas de Soledad permanecen cerradas temporalmente, hasta que Salud indique lo contrario, lamentablemente muchos ciudadanos ingresan a dichas áreas.

ALUMBRADIO.- Los que están trabajando a marchas forzadas en las últimas dos semanas, son los del departamento de Alumbrado Público, cuyo personal ha reparado circuitos y revisión de luminarias en calles de las diferentes colonias del municipio.