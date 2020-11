NUEVO ASPIRANTE.- El empresario y líder nacional de los transportistas Elías Dip Ramé, anunció ayer oficialmente su intención de participar en la contienda interna de Morena para ser el candidato al gobierno del estado, tras recibir el apoyo y el impulso de sectores de la sociedad en toda la entidad. Ahora sí se va a poner buena la contienda interna de ese partido.

ALCALDESA.- Está claro que las autoridades deben poner el ejemplo durante la pandemia, pero parece que a la alcaldesa de Villa de Reyes, Erika Briones, no le ha caído el veinte, y no solamente no atendió protocolos sino que expuso a un grupo de niños durante la inauguración de un área infantil que, como se sabe, son espacios que están vedados. Y todavía lo presume en sus redes sociales.

VIOLENCIA DE GÉNERO.- Rebeca Terán, Mónica Liliana Rangel, Cecilia González, Ivet Salazar, Sonia Mendoza, Victoria Labastida, por mencionar algunos ejemplos, son mujeres que desempeñaron y desempeñan cargos públicos que han sido víctimas de la violencia de género, de ataques con saña, campañas de desprestigio contra ellas y sus familias, emprendidas sobre todo por hombres, y hoy es una buena oportunidad para visibilizar, analizar y remarcar estos casos que representan a muchos otros.

COLSAN.- Hay que hacer algo con los científicos de ese organismo, que se se creen la última soda del desierto. Se los decimos porque ayer hicieron un “en vivo”, en las paginas oficiales de la institución, donde debatían sobre el uso de la marihuana y varios de los investigadores ya no querían prolongar la dinámica porque tenían que ir a comer; aún cuando comenzaron tarde porque metieron la sesión del Congreso de la Unión donde se habló sobre este tema. Que alguien los ubique por favor.

¿CAMPAÑAS?.- Que alguien intervenga por favor para decirle a los aspirantes a la candidatura de Morena a la Gubernatura que hay cosas más importantes que ir a ver puestos al mercado. No es posible que las actividades del PRI sigan pesando, entre algunos aspirantes y que no haya ni idea de lo que la gente quiere ahora. Hace 40 años se hacían esos actos de proselitismo y parece ser que no hay imaginación para innovar y trabajar sobre proyectos serios. Tambora y confeti, que barbáros.

PREOCUPANTE.- Aunque San Luis Potosí ha sabido estar a la altura para saldar deudas de paridad política, no ha sido lo mismo en materia de seguridad, pues los feminicidios, secuestros, abuso, acoso, hostigamiento sexual, violación simple y equiparada, violencia familiar, trata de personas, son los principales delitos que se siguen cometiendo contra las mujeres, sostuvo el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, PAN, en el Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera.

SIGUE COBRANDO.- Recién se conoció la salida de varios funcionarios municipales capitalinos, que ya acompañan a Xavier Nava en sus recorridos en busca de la candidatura a la Gubernatura del Estado. Sin embargo, uno de ellos Jaime Galván Valencia, titular de Concertación Ciudadana del Ayuntamiento, ha sido visto en los eventos y, según los empleados de su área no ha renunciado, ni pedido permiso, ni nada. Algo que deberá explicar el alcalde interino, Alfredo Lujambio.

MÓDULO INE.- Desde el pasado 17 de noviembre, el Modulo de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) en Soledad tiene una nueva ubicación en la zona Centro, lo que ha facilitado el acceso para los ciudadanos, un acierto del INE en San Luis Potosí, esta sede.

ADULTOS MAYORES.- La oficina municipal del INAPAM en Soledad, no ha dejado de estar al pendiente de los adultos mayores, sigue entregando material para elaboración de manualidades y material sanitario para afrontar la emergencia sanitaria a domicilio, un sector vulnerable con la próxima temporada invernal.

ERROR.- Lo dicho por la Profeco que sólo hubo una denuncia por el Buen Fin y que además se fue a litigio, sólo habla de una situación que los negocios se niegan a respetar las ofertas que anuncian y que de nada vale que se les exija que cumpan. Error no es de los clientes y muchas veces promueven ofertas engañosas, por lo que se debe actuar con mano dura para evitar que se abuse.