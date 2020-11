SE HABÍAN TARDADO.- Sergio Serrano y Primo Dothé que se sienten los dueños de MORENA en San Luis, ya se habían tardado en ponerse al brinco y rebelarse al nuevo dirigente nacional Mario Delgado, quien impulsa alianzas con el Partido Verde para postular candidatos a gobernador en Guerrero, Nuevo León y San Luis Potosí; lo más seguro es que ambos personajes ambiciosos al final del día tengan qué aceptar los acuerdos nacionales.

SUPUESTOS.- Contrario a lo que muchos suponían es cosa de horas que se defina la alianza entre Morena y el PVEM en la entidad, con la llegada de personajes de ese partido al Estado, que son los que dirán la última palabra ante el Ceepac. Lo interesante de esto es que las declaraciones, gritos, sombrerazos que se han dado solo tienen como propósito, aseguran en el Comité Nacional de Morena, dividir a ese partido con sus aliados, para fortalecer a otros institutos políticos, lo que aseguran pronto se sabrá de quienes forman parte de ese complot.

COMPETENCIA.- Con el registro de Octavio Pedroza Gaitán como aspirante del PAN a la candidatura de ese partido a la gubernatura, las cosas en entre los panistas se ponen caliente. Octavio tiene un fuerte arraigo hacia el interior de Acción Nacional, ya fue alcalde y Senador y es muy bien visto entre la militancia. Desde luego que no es monedita de oro, pero entre los aspirantes es el que cuenta con más simpatizantes y la prueba fue las casi tres mil firmas que respaldaron su postulación.

DESTACADO.- Líderes empresariales y presidentes municipales como Luis Mahbub, Leticia Serment, Julio Galindo, Xavier Nava y José Ramón Torres, destacaron el desempeño realizado por el diputado del Partido Acción Nacional, PAN, Rubén Guajardo Barrera, al señalar su trabajo a favor de las mujeres, el empoderamiento, los marcos normativos para el buen funcionamiento de los ayuntamientos y su constante trabajo contra el combate a la corrupción.

RIESGOS.- Las autoridades no deben desechar la denuncia de los taxistas de que existe el pirataje a gran escala; hablan de que hay al menos seis mil vehículos “piratas”, entre Uber y taxis, lo que a la vez representa un grave riesgo para los usuarios que están expuestos a la comisión de algún delito, del que luego sería muy complicado identificar al chofer responsable.

COEPRIS.- Últimamente hay mucha inconformidad de parte de los ciudadanos respecto a la atención que la COEPRIS brinda, pues cuando la gente llama o acude al organismo para poner sus denuncias en contra de establecimientos que no cumplen con protocolos sanitarios, no les dan importancia y no acuden a revisarlos, o bien le "avientan la pelota" a la Secretaría del Trabajo para que ellos se hagan cargo. ¿Entonces para qué piden a la ciudadanía denunciar si no les va a hacer caso?

¿UNO MÁS?.- Con el retiro de la contienda interna por la candidatura a la gubernatura estatal de los panistas Alejandro Lozano y Rolando Hervert, parecía que el proceso interno en ese partido sería más holgado para los que ya se registraron, pero parece que no. Trascendió que este miércoles, ya al cierre de los registros, se estaría anotando el diputado federal Xavier Azuara. ¿Será cierto?

DEFINICIONES.- En la hora de las definiciones políticas, el legislador Rolando Hervert Lara decidió bajarse de la contienda interna del PAN por los estragos que el Covid-19 causó en su salud, mientras que Eugenio Govea Arcos deshoja la margarita y esperará que el panorama se aclare para definir qué buscará. Los pre candidatos ciudadanos ya andan en campaña y sabremos como quedaron las coaliciones partidistas para elección de gobernador al vencer ayer el plazo para registrar los convenios.

ATAQUES.- Anoche en los chats de reporteros que cubren gobierno, circuló un mensaje de Consuelo Araiza, empleada del sindicato de Francisca Reséndiz y por órdenes de Sergio Serrano, dirigente de Morena, para azuzar a la prensa y morenistas con información falsa; la intención era armar un sainete porque se registró la coalición Morena, PVEM, PT y Nueva Alianza ante el CEEPAC.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la calle de Benigno Arriaga con Genaro Codina, el pavimento ya está muy desgastado y los vehículos están teniendo problemas para circular bien por la zona, ya que les patinan las llantas cuando arrancan. Es importante que sea reparado porque es una zona por donde transita mucha gente y automóviles