SE REUNIERON.- Un encuentro con buenos resultados escenificaron las y los gobernadores del PRI con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, promovido por el presidente nacional priísta Alejandro Moreno Cárdenas, en el que estuvo el gobernador Juan Manuel Carreras López. Al abordar las elecciones federales y estatales del año próximo, la funcionaria federal les garantizó que transcurrirán en un límite de respeto y participación, mediante los puentes de diálogo que tenderá para cualquier actor político que lo solicite o los propios mandatarios.

CONTRA COVID-19.- En relación con la pandemia del Covid-19, explicó que, aunque mínimamente, se observa reducción en los contagios, pero todo se sustentará en las decisiones que tome el equipo multidisciplinario de médicos y científicos que trabajan diariamente en la Secretaría de Salud Federal, en busca de un objetivo que beneficie a las familias mexicanas. En lo que respecta a los proyectos de infraestructura para el desarrollo y la cooperación institucional entre los estados y el Gobierno Federal, garantizó que se revisarán en cuanto se apruebe el Paquete Económico 2021 en la Cámara Baja a mediados del mes.

CAMBIOS EN LA UASLP.- Los contagios de coronavirus en la UASLP siguen al alza, entre los contagiados se reportó al abogado general Joel González de Anda, ya recuperándose pero su área administrativa estaría bajo sospecha de contagio, en tanto la ex responsable del Sub Comité Técnico Uni Covid-19, Claudia Elena González Acevedo, ahora despacha como Jefa de la División de Servicios Escolares, por Juan Manuel Buenrostro.

CONVENIO UASLP-ACNUR.- El Rector de la UASLP Alejandro Zermeño firmó un convenio con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Mark Manly, que se traducirá en proyectos de investigación y actividades encaminadas de difusión; un programa de educación con temas de migración y refugiados; podrían obtenerse recursos del ACNUR para becas de estudiantes y apoyos materiales para la UASLP.

EL COLMO.- Ocurrió en la delegación de La Pila: comerciantes le quisieron quemar la oficina al experto en incendios de oficinas.

NO ASISTE.- Ya son muchos los que aseguran que el delegado de La Pila, Pedro Pablo Cepeda, nunca es hallado en sus oficinas; sus colaboradores alegan que está ausente “porque anda en la UAM”, pero por el rumbo de esa Unidad Administrativa tampoco es visto. Y los rumores de su salida de la administración municipal cobraron auge, y no por su desempeño, sino porque ha comentado en corto sus aspiraciones a un cargo de elección popular en las próximas elecciones.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la calle de Cordillera de los Himalaya esquina con Avenida Sierra Leona, a la altura del Oxxo hay un bache que está obstruyendo la circulación vehicular. El problema lleva apenas uno o dos meses, pero cada día se va haciendo más grande, por lo que urge que sea reparado.

DESINFECTAN.- Para evitar riesgos de contagio del Covid-19 el Ayuntamiento de Soledad, da continuidad a la campaña de desinfección en áreas donde se presta el servicio al público, y ahora más que ya inició la campaña de descuentos de Predial.

PRESIONES.- Lo último que deben hacer las autoridades es ceder a las presiones y amenazas de los llamados “antreros”, que en época de Covid-19 quien cerrar sus lugares hasta las 02:00 horas; en otros estados, parece que no entienden y quieren hacer lo que se les antoja.

DESCARO.- La ASE comprobó que alcalde de Valles Adrián Esper se autopagó 14 millones de pesos en 2019, por un terreno que el ayuntamiento le compró en 2011 y que no le pagó entonces porque está invadido y no tiene papeles. Su secretario René Oyarvide dice que demandará a la ASE por filtrar información, demostrando que no ha leído la Ley de Transparencia ni de la propia auditoría, sólo el libro vaquero y eso es mucho decir.

CIUDADANOS DESACATAN.- Las unidades deportivas del municipio siguen cerradas, canchas de futbol soccer, futbol 7, futbol rápido y béisbol, sin embargo no faltan las personas que acuden y desacatan la orden sanitaria.