EXHORTO ATINADO.- Ayer el gobernador Juan Manuel Carreras López, informó que la Organización Mundial de la Salud, dio a conocer el día más terrible por el mayor número de casos de Covid-19, en el mundo en un día, y exhorta a la población a no bajar la guardia y seguir con las medidas preventivas sanitarias, afirma que estamos en tiempo para no vernos rebasados y con un problema que no podremos solucionar, si desatendemos las recomendaciones.

FISCALIZACIÓN.- La Auditoría Superior del Estado entregó el informe de 244 auditorías practicadas a 114 entes auditables, que arrojaron observaciones por cerca de mil millones de pesos, que es el promedio de cada año de los cuales se recupera muy poco, porque las leyes están hechas para que los responsables de malos manejos se defiendan y aprovechen las lagunas legales para quedar impunes.

A FONDO.- Lo que se requiere son leyes más severas, menos elásticas para que en realidad se sancione a quienes hacen mal uso de los recursos públicos y lo principal, que se restituya el daño patrimonial al erario, porque a los ciudadanos de nada les sirve que se encarcele a corruptos si el dinero no se recupera.

GOLPEADO.-- No les habíamos contado, pero después de irse a manifestar en el Congreso del Estado, al líder de los policías pensionados, Jesús Luévano Rivera, lo golpearon afuera de su domicilio. Permanecía hospitalizado y se cree que pronto dará una rueda de prensa para hablar de los pormenores de este atroz delito.

ABUSADILLOS.— Nada tontos los alcaldes de la entidad, efectivamente no abrirán los días 1 y 2 de noviembre, pero lo hicieron días antes para que la gente pudiera ir a congregarse a cuidar a sus muertos. Vimos los cementerios abiertos, sin supervisión, con gente entrando y llevando flores a sus muertos, lo que sin duda refleja inconsciencia municipal toda vez que puede darse un contagiadero.

PIDEN TRABAJAR.- La Asociación de Bares, Centros Nocturnos y Discotecas de San Luis Potosí, entre ellos más de 100 dueños de establecimientos de la vida nocturna, entregó un escrito al gobernador Juan Manuel Carreras donde le externa que están a favor de la lucha para combatir el Covid-19.

LA MEJOR RUTA.- Afirman que del ramo de la diversión viven más de 4 mil personas, y por ello es importante analizar, planear, diseñar e implementar la mejor ruta posible para garantizar la salud de la población y proteger la economía de las familias que podrían quedar en el desamparo por cierre de l negocios.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la calle Lerdo de Tejada, entre Avenida Universidad y Mariano Abasolo, hay un pedazo del pavimento que se está hundiendo. Este problema empezó a formarse desde los primeros meses de este año, y a la fecha no ha sido reparado; es urgente que lo arreglen porque es una calle muy angosta y donde circulan a diario muchos vehículos.

ALCANTARILLAS.- En la Avenida Cuauhtémoc, a la altura de la Facultad de Derecho, hay tres alcantarillas que su tapa está hundida; este problema ya tiene un año, y cada día se hunden más debido al paso de los vehículos que transitan por esa calle. Y urge que arreglen las tapaderas de estas alcantarillas, porque los autos ya no pueden circular bien.

UBRTON 2020.- Como cada año esta colecta que organiza el Sistema DIF Municipal de Soledad a finales de año es para recaudar fondos en apoyo de las instalaciones de las Unidades Básicas de Rehabilitación, y aunque se pensaba que no se iba a llevar a cabo por la pandemia, ya se informó que sí, por lo que afinan detalles para darla a conocer.