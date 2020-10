*Paran a los aspirantes del PAN

AVANZA HOSPITAL CENTRAL.- El gobernador Juan Manuel Carreras López, sostuvo una reunión con Juan Antonio Ferrer Aguilar, Director General del INSABI, con quien reafirmó el compromiso de fortalecimiento los procesos de transición hacia el Nuevo Hospital Central. Cabe recordar que este proyecto de nosocomio con categoría de Alta Especialidad, es un esfuerzo gracias a las gestiones y el trabajo del Gobierno federal, la administración estatal y sector salud.

PRESUPUESTO 2021.- En otro tema, Carreras López, anunció que en las próximas semanas se definirán los temas presupuestales para cada entidad, que estarán vigentes durante el periodo 2020-2021 y se augura, un año complicado para el ejercicio de San Luis Potosí. Al respecto y por parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores que preside, el diálogo entre la Secretaría de Gobernación y la de Hacienda y Crédito Público se mantiene abierto, pues primeramente, se debe contemplar que la epidemia de Covid-19 estará activa todavía el próximo año, hasta no encontrar una vacuna para controlarla y el combate a la misma, deberá estar presupuestados.

SUSPENDIDAS.- Repentinamente, avisaron a los aspirantes a la candidatura del PAN a la Gubernatura estatal, que se suspendían las reuniones que sostenían todos ellos; no se les ofreció mayor explicación, pero seguramente no fue por cuestiones de protocolo sanitario.

SIN CONTROL.- Aunque se instó a no realizar bailes callejeros por las festividades de San Judas Tadeo, hubo zonas de la ciudad donde sí hubo eventos, como en la colonia Imperio Azteca donde, inclusive, patrullas recorrían la avenida Camino Real a Saltillo, pero no detenían a por lo menos advertir a los asistentes de los riesgos de contagio.

INCONSCIENCIA.- Aunque muchas personas ya aceptaron que el uso de cubrebocas es obligatorio y necesario para evitar más contagios por Covid-19, sigue habiendo gran inconsciencia en que después de usarlo, los cubrebocas desechables tienen que tirarse a la basura y no en la calle.

CHIFLARON.- No cabe duda que la prensa hizo sentir bien a Gustavo Orozco, titular de SEDECO, al preguntarle sobre sus aspiraciones políticas a la gubernatura. Solo lo chiflaron, porque no cabe duda que en el tricolor, el que manda ya tiene bien definido quién será el candidato a la gubernatura, sino pregúntenles a los titulares de educación que andan en plena campaña en el interior del Estado. Además Sedeco ni ha hecho nada por San Luis, sólo tiene buena cuna.

CUIDADO ANIMAL.- En redes sociales se ha emprendido un fuerte llamado al cuidado de los animales en estas fechas cercanas al Halloween, pues hay personas inconscientes que tienden a practicar brujería, y sacrifican o torturan animales, como gatos negros. Ante ello, usuarios de las redes sociales piden cuidar bien a las mascotas, y de ser posible a animales callejeros, pues hay quienes se los roban para llevar a cabo estas malas prácticas.

BAJA CALIFICACION.- En lo que va de las comparecencias por la Glosa del V Informe, los titulares de la Seduvop Leopoldo Stevens y de la SCT Fernando Chávez han sido hasta el momento los que menos “raiting” han tenido, pues apenas tres y cinco diputados asistieron respectivamente y salieron hablando mal de estos servidores públicos cuyas áreas son el patito feo de la administración pública.

PIONERO.- La Confederación de Trabajadores de México (CTM) llevó a cabo el primer proceso de legitimización de contrato colectivo en San Luis Potosí y eso coloca a Luis como entidad pionera en aplicar las nuevas disposiciones de la reforma laboral. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz y Servicios en General, participó en este evento.

PAN SOLEDAD.- El que anda muy movido en las redes sociales es el PAN soledense, quieren la alcaldía, y andan en reuniones y colonias, y como ‘no queriendo’, andan haciendo su trabajo, mientras que el PRI duerme en sus laureles.