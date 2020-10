RESPETUOSO.- Con ánimo conciliador y respetuoso de la soberanía de cada estado, el presidente de la Conago y gobernador Juan Manuel Carreras, declinó levantar polémica en torno a la posición de los mandatarios agrupados en la Alianza Federalista, quienes amenazaron el lunes con abandonar el pacto federal de no rectificar e incrementar los presupuestos 2021. Centrado en su labor al frente de la Conferencia, comentó que la Alianza busca establecer su propia agenda de trabajo por lo que, es un tema que les corresponde definir a ellos de acuerdo a las necesidades de sus estados.

NUEVA MODALIDAD.- Acompañado del presidente de la CONCANACO, José Manuel López Campos, Carreras López llamó a la sociedad a participar en el Buen Fin, máximo evento comercial de México del 9 al 20 de noviembre, y hacer compras en línea para fortalecer a empresarios y comerciantes.

DESLINDE.- Después de que se divulgó un video en el que jóvenes de supuestas familias adineradas de Rioverde alteraban el orden público, el Comité Directivo del PAN de ese municipio aclaró que ninguno de los que aparecen en la grabación pertenece a sus filas de Acción Juvenil, ni están empadronados. Exhortan a los jóvenes a respetar y hacer cumplir las leyes.

SIN MIEDO.- A pesar que regresamos a semáforo naranja por contagios y hospitalizaciones, muchas personas que desdeñan esta enfermedad y plazas, comercios y jardines se observan con gran movimiento. La diferencia entre un día antes de la pandemia y ahora, comentó el señor Tiburcio que vende raspados, es que algunas gentes traen cubre bocas.

POLICIAL.- Con el nombramiento a la ASPE para certificar instructores de todo el país, San Luis se coloca en la mira al contar con la Academia de la extinta Policía Federal, ahora Guardia Nacional, donde se instruye incluso, a elementos policiales de otros países, y se espera que paulatinamente se convierta también en una institución referente.

RECICLAJE.- En la conferencia de prensa de la CANACO vimos a Carlos Bárcenas Pous, quien actualmente es Secretario de Economía de Zacatecas, lo mencionamos porque en San Luis fue funcionario, así se ve cómo se recicla todo. Hasta las personas.

SNTE.- No cabe duda que los maestros comandados por Felipe de Jesús Cervantes son rapiña, ahora andan despotricando contra la sección 26 del SNTE, por qué sus lloriqueos no se los hicieron a Alejo Rivera en vida. La respuesta es clara, no tenían sustento y sabían con quién trataban.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la Avenida Himno Nacional, en el tramo de Manuel J. Clouthier a la Glorieta Revolución, el pavimento ya se está desgastando a pesar de que hace poco tiempo fue rehabilitado. Las autoridades sólo han ido a parchar, pero eso no da solución.

TRANSPORTE PÚBLICO.- La autoridad debería poner un orden en el transporte, pues suben y bajan pasaje en zonas que no son paradas autorizadas. En Plaza San Luis se ha visto que los camiones bajan a las personas prácticamente a medio camino, lo cual no sólo pone en riesgo su vida, porque además entorpecen el tráfico.

PÉRDIDAS.- Los comerciantes que tienen su local en la calle Guajardo, están angustiados por el cierre de la arteria para que el Interapas reponga tubería; reconocen la necesidad de esa obra pero su temor es que se alargue, como suele suceder, y pierdan ventas, más ahora en tiempos de pandemia.

SEGURIDAD.- El Gobierno Municipal de Cadereyta Nuevo León encabezado por Ernesto José Quintanilla Villareal mostró interés en conocer el proyecto y la estrategia que en materia de seguridad pública implementa su similar de Soledad, sin lugar a dudas es un buen ejemplo porque sobresale su forma de combatir la inseguridad

RESTRICCIONES.- La salud de la población es una prioridad para Soledad por ello, ante el regreso al semáforo naranja por el Covid-19, se realizan ajustes a las restricciones en los distintos ámbitos para este nivel de riesgo, tanto en aforos como en horarios.