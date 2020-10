TIANGUIS.- Los efectos de la pandemia del Covid-19, obligaron cambios en las fechas del Tianguis de los Pueblos Mágicos a celebrarse inicialmente en noviembre en esta ciudad, hasta el 9 y 10 de diciembre, con un nuevo formato digitalizado que estará vigente un año, con capacidad para recibir diez mil participantes simultáneamente. El gobernador Juan Manuel Carreras López, y el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués anunciaron que sigue vigente Estados Unidos como país invitado y lo representará el embajador Christopher Landau.

BENEFICIOS.- El turismo es un motor de desarrollo en la economía del estado y uno de los más sacrificados durante la emergencia sanitaria, a pesar de que tuvo un repunte impresionante en los últimos cinco años, con un incremento de visitantes hasta del 11 por ciento en el estado y el 20 por ciento en la Huasteca potosina. El gobernador Carreras López recordó que los números ejemplifican a este sector como una historia de éxito aquí y el tianguis se manejará como un escaparate de los pueblos mágicos, Aquismón, Real de Catorce y Xilitla.

DENUNCIA CIUDADANA.- En Avenida Himno Nacional, a la altura de la Avenida Luis Donaldo Colosio, hay una alcantarilla que se está hundiendo, y los vehículos y motociclistas tienen que estarla esquivando, para no caer directamente en ella. Es importante que la reparen para evitar que se haga más grande el problema y provoque un accidente.

ADOQUINES.- La calle de Valentín Amador, entre la calle Insurgente y Ramón Adame, en el Centro Histórico, necesita urgentemente que sea reparada, pues los adoquines están tan desgastados que ya están empezando a levantarse; esto a la larga formará grandes baches, y volverá más complicada la circulación.

EMPRESARIOS.- Como siempre los empresarios estirando la mano hacia gobierno del Estado, quieren que todo les paguen con el pretexto de crear empleo, ahora piden a los medios les publiquen todo de manera gratuita, sobre todo ahora que viene el Buen Fin.

PROTESTA.- Ahora resulta que los antreros le exigen trabajo al gobierno. Todos están en crisis y no andan solicitando que el gobierno les solucione. Hay que ingeniárselas y procurar evitar riesgos a la salud de los potosinos. Seamos conscientes de lo que ocurre en el Estado.

CONCURSO DE CUENTO.- La Dirección de Cultura de Soledad, invita a niños y jóvenes a participar en su concurso infantil y juvenil de cuento corto sobre el Día de Muertos. El certamen alusivo a las celebraciones de Día de Todos los Santos y Día de Muertos, busca difundir el gusto por la creación literaria, la información en las redes sociales de la dependencia.

NI CHANA NI JUANA.- Si usted ha ido al Archivo Histórico “Antonio Rocha” se dará cuenta que está cerrado desde hace meses por la pandemia del Covid-19, de tal forma que simplemente no hay forma de consultar ninguna información y si acude al Centro de Documentación, ahí si estrán trabajando peeeero, no lo dejan checar bada si no lleva careta, aunque traiga cubrebocas, por lo que en ninguno de los dos lugares se resuelve nada. Deberían de echarle mas ganitas.

JUNIORS COVID.- Lo ocurrido en Rioverde donde un sobrino del alcalde del PAN, un sujeto conocido como “El Sorita” y otro como “El Rodríguez” de familias adineradas, subieron sus camionetas a la zona peatonal, casi atropellan a una pareja, se toman selfies con patrullas y beben como kosacos, es un ejemplo de la impunidad, prepotencia y abuso que permea en algunos sectores políticos.

SIGUEN FIESTAS.- Mientras las autoridades dizque se preocupan por el número de casos de Covid-19, en la colonia Santa Fé siguen las fiestas a todo vapor y el domingo hubo una “pre” por los festejos a San Juditas Tadeo del miércoles, cuando no habrá fuerza humana que evite los cohetones y las fiestas callejeras.

PERSONAL CERTIFICADO.- En la clausura del curso “Justicia Cívica”, impartido a personal de seguridad municipal, el alcalde Gilberto Hernández Villafuerte reafirmó su compromiso por contar con personal certificado.