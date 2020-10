A cuidarse o habrá toque de queda

Salud y Seguridad, ¿reprobados?

ADVIERTE.— El gobernador Juan Manuel Carreras López, advirtió que la gente deje de hacer vida social o lo orillarán a tomar medidas como las de Europa o Chihuahua en donde hay toque de queda, la finalidad es no contagiar más el Covid-19.

COMPRAS DE PANICO.- Lamentablemente con el anuncio de que podría haber ley seca la próxima semana en San Luis por el incremento en casos de Covid-19, otra vez vendrán las compras de pánico de bebidas alcohólicas y el aumento de precios cuando se consigan de manera clandestina, situación en que las autoridades siempre se ven rebasadas, es decir, cuando se trata de solucionar un problema se generan otros.

OPERACIÓN.- Se notó la operación, políticas con los diputados de diversos grupos parlamentarios que esta vez no fueron tan agresivos con el secretario de seguridad Jaime Pineda, pues no pasó de que le pidieran su renuncia y le echaran en cara los hechos delictivos, sólo que el funcionario iba bien preparado, dio detalles y se defendió con resultados logrados.

CIERTO.- El diputado Rubén Guajardo, tiene toda la razón al tiempo de señalar que “es muy grave que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no haya sido capaz de dar de baja a los elementos que no aprobaron el examen de confianza y que no cuentan con el Certificado Único Policial”, válgame Dios, están los 56 elementos activos.

CONTUNDENTES -- En las primeras dos Comparecencias de los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, los diputados y diputadas de la LXII Legislatura fueron contundentes en sus señalamientos, pues, el sentir general de la ciudadanía es que estas dos dependencias no han dado los resultados esperados, los índices delictivos están a la alza y no se ha podido controlar la pandemia por Covid-19, así que les pidieron que pusieran sobre la mesa la renuncia a su cargo.

LAVACOCHES.- En los alrededores de la clínica 47 del IMSS, lavacoches se han instalado y apartan con sus cubetas los pocos lugares que hay disponibles para los pacientes, por lo que estos deben estacionarse calles más lejos y caminar. Lo malo es que ya se ha visto a varios adultos mayores o mujeres embarazadas caminar de más porque los lavacoches no dejan estacionarse más cerca. Urge que regulen esa parte, pues la vía pública es de todos.

DENUNCIA CIUDADANA.- Hace falta que pongan más señalética en los tramos que están reparando de la calle de Nereo Rodríguez, para indicar las desviaciones y por dónde pueden circular los vehículos, ya que no está bien señalado y los conductores se tienen que frenar de golpe. Hay que evitar que se cometan accidentes lamentables.

MOTOCICLETAS.- Luego de un alza en los delitos cometidos por delincuentes motorizados, apenas se analiza adecuar el reglamento de tránsito para regularizar más el uso de motocicletas; según la dirección general de Seguridad Pública Municipal, es constante el aseguramiento de ese tipo de vehículos por diversos motivos.

BALDÍOS.- Habitantes de la colonia Satélite esperan que las autoridades envíen a alguien a realizar la limpieza de decenas de lotes baldíos que existen por el rumbo, y que suelen ser utilizados por pandilleros como refugio, para drogarse a sus anchas y para ocultarse de la Policía, las pocas veces que acude a la zona a realizar operativos, y hasta ofrecen que muchos de ellos se unirían a tales tareas.

RECOMENDACIÓN.- Hay que decirle a los funcionarios de Estado que se aprendan al menos sus programas de trabajo, hubo varios temas que el Secretario de Seguridad, Jaime Pineda, reconoció que desconocía. Quedó mal.