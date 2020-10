BUENOS RESULTADOS.- Luego de una entrevista del secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal Jorge Arganis Díaz Leal, y el gobernador Juan Manuel Carreras López, quedó confirmada la sustentabilidad de los tres proyectos de infraestructura urbana y carretera que anunció el presidente López Obrador hace varias semanas como la vía alterna de la carretera 57, y las dos autopistas de Estación Ventura a El Peyote y de La Pitaya hasta el Libramiento Oriente, esperadas por años porque son el pivote para impulsar la economía de la entidad a mejores estándares durante los próximos diez años, cuando menos.





GIRA DE TRABAJO.- Arganis Díaz Leal anunció su visita a la entidad el próximo mes para conocer los trazos que se indican en los proyectos ejecutivos, ya que las obras tienen un fuerte respaldo del presidente López Obrador y podrán arrancar en un breve lapso, ante la necesidad de desfogar la Zona Industrial, tema que ha sido constantemente solicitado por la iniciativa privada y es considerado una prioridad para la administración estatal.





SE TAMBALEA.- El Poder Judicial de la Federación aceptó el recurso de Amparo que interpuso Blanca Laura Martínez Belmares contra la elección de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, CEEAV, luego de que Jorge Vega Arroyo no era elegible para el cargo por la vía de la reelección. La ex aspirante a la CEEAV, Blanca Laura Martínez, fue notificada recientemente que el recurso fue favorecido por el octavo Juzgado Federal, considerando que el proceso en el que el Congreso eligió a Vega Arroyo para la titularidad de la CEEAV, estuvo amañado desde un inicio y fue violatorio de sus derechos humanos.





CUMPLE.- Hoy cumple cuatro semanas de abierto el hoyanco que dejó la Dirección de Obras Públicas Municipal, en la avenida Universidad, por el Hogar del Niño, en la subida al Distribuidor Vial Benito Juárez. La obra mal hecha ya destruyó varias suspensiones de vehículos y la autoridad sigue sin arreglarlo, a pesar de que para taparlo se tardó más de dos meses, para que a la semana el hoyanco ya estuviera igual. Los vecinos le llevarán pastel.





PROPUESTA.- Al interior de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, no permitirán que se den nuevos ajustes a las tarifas de este recurso natural como ya se está planteando por diversas entidades encargadas del líquido, dijo Mario Lárraga.





REUNIDOS.- Alguien debería cuestionar que casualmente los directores de educación como Marianela Villanueva de Cobach, andan de gira en los municipios haciendo reuniones priístas y los resultados de la institución, dónde quedan? y sabrá el ejecutivo que no es funcionaria de 24 horas los siete días de la semana.





LOS INTERESES.- La secretaria de Salud Mónica Liliana Rangel comparece hoy ante diputados y habrá operativo porque se esperan protestas de activistas enviados por los grupos de poder que no quieren que la doctora sea candidata a gobernadora y que han estado orquestando los ataques en su contra, de una manera muy burda.





PANTEONES.- Esperemos que no salga contraproducente la apertura de panteones en el municipio de Soledad, en donde prácticamente está todo listo para celebrar el Día de Muertos, pero sobretodo, que la población sea cautelosa y no acudan en familia como es costumbre, ya que sólo se permitirá el ingreso a máximo dos personas por familia con ello, no abonar a que haya más contagios de Covid-19.





VERIFICAN.- El Ayuntamiento de Soledad, da seguimiento a las verificaciones de establecimientos para que cumplan las disposiciones preventivas sanitarias, de acuerdo a la semaforización epidemiológica, en donde los gimnasios, salones de fiesta y restaurantes tendrán que tener como máximo un 75% de aforo.





PELIGROSA.- La frontera entre los estados de San Luis Potosí y Zacatecas, está convertida en “zona de guerra” según lo dicho por la 12/a Zona Militar, que asegura varios cárteles se disputan el lugar, lo que ha generado una violencia incontrolable, por lo que los dos estados vecinos deben sentarse a dialogar para diseñar un plan que ayude a apaciguar los ánimos.