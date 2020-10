CERRADA.- Aseguran los enterados que los verdaderos perdedores de la elección de diputados y alcaldes en Hidalgo, fueron del PAN y el grupo de Gerardo Sosa Castelán, quien durante muchos años tuvo el control de la Universidad Autónoma, ahora detenido, lo que generó que a sus candidatos los hidalguenses les cerraran las puertas, lo que casi borra a Acción Nacional del mapa político local en Pachuca, donde había una votación cerrada entre PRI y Morena con Pablo Vargas cercano a Arturo Herrera y quien podría ser el candidato de Morena a Gobernador.

ALERTA.- El caso de Coahuila se cuece aparte y debe prender las luces de alerta en Morena, que está metido en pleitos internos en vez de mirar hacia el futuro. Aunque muchos consideran que se trata de una victoria pírrica de los tricolores, que ya andan festejando su regreso a otras posiciones más altas, cuando aún, ni se sabe quién sigue en la lista de los que están en capilla por robos a la nación, o por tráfico de drogas.

¿PUNTILLA?.- Hay quienes vaticinaban la catástrofe electoral para el PRI y que les darían la “puntilla”, pero una vez más se equivocaron –como es su costumbre- porque en Coahuila el tricolor se llevó carro completo y en Hidalgo disputa las principales alcaldías, de tal manera que para el 2021 en SLP el reto es mantener la racha ganadora con candidatos competitivos, dijeron los altos mandos tricolores en entrevista con El Sol de San Luis Primera Emisión en ABC Radio.

MESURA.- Los priístas deben ser mesurados ante los triunfos del fin de semana y sobre todo mantener la unidad, pues en San Luis las cosas no andan muy bien que digamos, con algunos Comités Municipales renovados pero sin el respaldo de la militancia, además de que están recibiendo de vuelta en sus filas a cartuchos quemados que el electorado ya no quiere ver; hay que darle chance a los nuevos cuadros, esa es la clave.

DESABASTO.- La falta de medicamentos en el ISSSTE es ya un verdadero drama, en el que los pensionados en su mayoría viejitos con enfermedades crónicas, sufren por la escasez, lo que ha creado una oleada de rencor contra la 4T por la falta de los fármacos que requieren, ya no para vivir, sino para no morir. Esto mientras los delegados del gobierno federal andan más preocupados por sus candidaturas a gobernador, que por resolver los problemas de los potosinos. Qué lamentable.

NO SE HAN APUNTADO.- Hasta el momento no se tiene conocimiento de servidores públicos que se hayan pronunciado públicamente por querer contender a una candidatura, aseguró el Secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Barajas Abrego.

APARATOS FUNCIONALES.- Durante todo el mes de octubre y noviembre el Sistema DIF Municipal, hará entrega de alrededor de 100 sillas de ruedas y aparatos funcionales, dentro de los programas de atención a la salud y asistencia social.

DENUNCIA CIUDADANA.- Las calles de Montes Blancos y Monte de Villa Rica, necesitan ser rehabilitadas en su pavimento, pues hay grandes baches en éstas que complican mucho la circulación vehicular. Si bien se mandó reparar la calle de Montes Apalache en meses pasados, lo cual era urgente y necesario, pero los vehículos eran desviados por estas otras dos calles, y batallaban muchos para circular.

SIN ORDEN.- En el Eco Mercado es necesario que tránsito municipal esté más al pendiente de la circulación por la zona, ya que los vehículos transitan como si fueran por sin ningún lado, y no respetan las velocidades, los altos en las esquinas, no dejan pasar a los peatones, etc., necesitan poner orden.

PABELLÓN DE EMPLEO.- Aunque entre los asistentes no se respetaron protocolos sanitarios, la dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento capitalino resolvió a partir de este lunes activar el “pabellón del empleo”, en la alameda “Juan Sarabia”