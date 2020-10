HOSPITAL COVID.--- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fortaleció su infraestructura en San Luis Potosí, con el Hospital de Convalecencia Covid 19 un costado de la Unidad de Medicina Familiar 45, en donde se internarán los pacientes con coronavirus que están a punto de recibir el alta médica con su salud devuelta. El hospital, que cuenta con 38 camas, todos los servicios médicos y personal altamente capacitado, fue inaugurado ayer por el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López y el director general de la institución Zoé Robledo Aburto, como una respuesta contundente de la institución en tiempos de la crisis de salud más severa de muchas décadas.

COLABORACIÓN.--- Zoé Robledo reconoció que la crisis aún se encuentra lejos de terminar, al no contar con una vacuna lista para contrarrestar el virus por lo que como institución de salud, el IMSS mantiene un trabajo coordinado con la administración estatal para enfrentar juntos los meses que resten con un nosocomio de primera calidad, que ayudará en el desfogue de pacientes de otras unidades que afortunadamente, por la pronta reconvención del sistema hospitalario del estado, no se han visto rebasados en ningún momento.

¿SERÁ?.- En su visita por San Luis Potosí, el director general del IMSS declaró a este rotativo que no hay escasez de vacunas ni de fármacos, mucho menos los que son para tratarse los diferentes tipos de cáncer, ¿y entonces por qué la derechohabiencia los exige?, ¡pues porque no hay! Y aunque no lo dijo abiertamente, sí hay deficiencia en cuanto a las consultas y la atención para los afiliados, sino échese un ojito por cualquier clínica y verá las filas enormes en espera de...

VORACIDAD.- La voracidad del Poder Judicial del Estado no tiene límites y pide un aumento de más de 300 millones de pesos para el próximo año, lo que incrementaría su presupuesto a más de 1,600 millones de pesos, pero sus defensores interesados no dicen nada de eso y guardan cómplice silencio, mientras que a otras instancias por 20 millones de aumento que piden las quieren quemar. El mismo tema, diferente trato.

¿DIFERENCIAS?.- Al analizar el desempeño del Poder Judicial sinceramente ¿usted cree que amerite que le entreguen más de 300 millones de pesos extras para gastar mil 600 en total?, cuando es un monumento al nepotismo, al tráfico de influencias y sobre todo a la impunidad, pero como ahí convergen intereses de abogados, activistas y opinadores, pues nadie dice algo, ni los diputados más críticos que existen.

ESTRECHAN COLABORACIÓN.- La presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo San Luis Potosí,(AMEXME), Fabiola Mejorada Hernández, tuvo una reunión de acercamiento con el Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Zermeño Guerra, con el fin de estrechar vínculos de colaboración entre ambas entidades, a fin de beneficiar a mujeres

RESPONSABILIDAD.-- En el Congreso del Estado se tiene la firme convicción de analizar el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que enviará a más tardar el 15 de noviembre el Gobierno del Estado, pues no sé van a autorizar incrementos desproporcionados para el ejercicio fiscal 2021, pues es muy seria la crisis económica que ha dejado la pandemia por Covid-19.

SEGURIDAD.- Soledad de Graciano Sánchez fue sede de la mesa regional de paz y seguridad en la que se refrendó el compromiso de los tres órdenes de gobierno por seguir trabajando e impulsando estrategias eficaces en el combate a la inseguridad y donde haya resultados palpables.