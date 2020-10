DEMOCRACIA CARA.- Pese a los constantes llamados de la sociedad en general para disminuir el financiamiento de los partidos, este sigue y sigue y sigue, mientras faltan hospitales, clínicas rurales, centros de salud en las comunidades, pero también universidades, maestros, escuelas, etcétera. México no podrá ser un país igualitario mientras los políticos se sigan llevando el dinero del erario. El gasto anunciado ayer por el CEEPAC para el proceso electoral del 2021, es alto por una sencilla razón, ni partidos, ni candidatos, cuando ganan, ni antes, aportan nada positivo a la nación y si por el contrario se ven inmiscuidos en robos al erario, abusos de poder, viven como reyes en un país pobre y lo peor, se sienten de sangre azul, aunque sea por tres o seis años. Esa es nuestra democracia.

ABUSOS.- La burocracia política nos invadió y será muy difícil que el pueblo se la quite de encima, pues ellos son los que hacen las leyes, dictaminan los presupuestos a ejercer, dicen cuántos recursos van a las escuelas, a la educación, en inversión a la salud, en centros de recreación etcétera. Por eso es importante que el voto cuando se ejerza no sea para los de siempre, que viven pegados a la ubre del presupuesto del estado, sino para aquellos que representen un cambio de paradigma en el quehacer público. Hoy se observa en naciones desarrolladas donde los políticos, cubren sus gastos por mínimos que sean y no abusan como ocurre en México, donde se les paga teléfono, auto, gasolina, alimentación, ropa, secretarias, ujieres, papel de baño y ellos aprovechan para dar chamba a novias, amantes, amigos y familiares. Qué barbaridad, en pleno siglo XXI.

GRILLA BARATA.- Lo peor de todo, es que ni siquiera ejercen bien sus funciones, pues apenas toman posesión y ya están haciendo “grilla” barata para buscar un nuevo cargo público, que los mantenga del erario, dejando a la deriva la responsabilidad para la que fueron electos, en San Luis Potosí, hay muchos ejemplos de esto, lo malo es que la propia sociedad lo permite.

SIGUE EL HOYO.- El hoyanco que se abrió por una obra mal hecha del ayuntamiento de la Capital, en la calle de Universidad, casi en la subida al Distribuidor Vial Benito Juárez, ya tiene tres semanas abandonado causando graves daños automóviles, exactamente frente al Hogar del Niño, por lo que es lamentable que los ciudadanos paguen sus impuestos y no haya una autoridad que resuelva, los problemas mínimos. ¿Cómo estarán los más graves?

GASTO.- Es en la Ley Estatal Electoral y la LEGIPE, y no es el CEEPAC, donde se establecen las fórmulas de financiamiento ordinario y de campaña a los partidos políticos; esto se aclaró de una vez, ya que hay quienes por falta de información creen que es el organismo electoral el que asigna recursos a los partidos y lo califican de derrochador, cuando es algo establecido en las leyes.

APOYO.- Ante un clima económico adverso en el país y en lo particular en San Luis Potosí, es necesario facilitar las herramientas adecuadas a los emprendedores potosinos, para hacer frente a una crisis inédita y continuar sosteniendo los puestos de trabajo, señaló el diputado José Antonio Zapata Meraz; impulsa una iniciativa de reforma a la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad del Estado.

¿AÑO DE HIDALGO? Estamos a poco de que inicie el “año de Hidalgo”, aunque por esta ocasión los políticos deberán tener mucho cuidado, pues ya se les advirtió que habrá consecuencias para los que hagan mal uso de los recursos públicos. Pero lo importante es que la Secretaría de la Función Pública, anunció que protegerá los datos de los denunciantes, incluidos amigos y familiares, para que denuncien con la seguridad de que se irá tras los “ratones”. Bien por ellos. Los nuevos ricos deben recordar lo que dice el dicho de que “El amor y el dinero, no se pueden esconder” por lo que la sociedad no olvida y quienes abusaron o pretenden hacerlo ahora que ya casi se van, tendrán que responder.