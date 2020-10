NOMBRAMIENTO.- Santiago Nieto, firmó un convenio de colaboración con el gobierno del estado, para la investigación de delitos financieros. La famosa Unidad de Inteligencia Financiera, tendrá como representante aquí al abogado, Héctor de la Fuente Carrillo. Quien por su preparación profesional y carácter seguramente tendrá un buen desempeño en esa dependencia. De la Fuente Carrillo cursó su licenciatura en Derecho, en la UASLP y realizó estudios de posgrado en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, de Madrid, España. Tiene buenas referencias y una encomienda muy importante por lo que la UIF, significa para la cuarta transformación.





SE VEN FEOS.- La coordinadora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico Rocío Zavala, sigue en su afán de retirar los estanquillos de periódicos y revistas de la avenida Carranza desde Uresti hasta Tequis, porque “se ven feos”. Los estándares de “belleza” que maneja la funcionaria estatal han de ser muy elevados para usar ese argumento contra familias que tienen más de 20 años ganándose la vida en esos lugares; ya, que alguien haga algo.





CARROÑEROS.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) se ha convertido en un partido carroñero que anda buscando lo que otros partidos no quieren para poder competir en el 2021, pues sus cuadros o estructura no existen ya que pertenecía a los ex dirigentes que ahora persiguen. Sino es con alianza, difícilmente mantendrá su registro. O ¿usted conoce a algún perredista de hueso colorado aparte de Guadalupe Almaguer?





INFORME.- La crema y nata política se reunió en el segundo informe de actividades legislativas de la diputada Sonia Mendoza. Será indicativo de que es una de las rivales a vencer para la gubernatura en el PAN.





RIVALES.- Lo que también vimos fue que en el informe de la diputada Sonia Mendoza, se dieron cita sus rivales políticos, querrán integrarla al club de Toby para generar unidad o sólo fueron para la foto. El tiempo lo dirá todo.





SANGRE NUEVA.-- Parece que un sector importante al interior del PAN se está inclinando para que en las elecciones del 2021, encabece la candidatura para la gubernatura del Estado sangre nueva y preparada, pues en las últimas encuestas Alejandro Lozano conocido como"Boris" ha registrado un crecimiento importante, parece que los panistas ya se cansaron de los mismos de siempre y que sólo de aparecen en tiempos de elecciones.





OTRA MÁS.- Ayer ocurrió otro trágico accidente en la carretera a Matehuala, nuevamente decimos que los percances son por exceso de velocidad, pero hasta cuándo se le dará atención a esta observación que es de muchos, las autoridades dicen que si la Matehuala, que si la Rioverde es asunto Federal, pero eso sí, bien que instalan retenes disfrazados de revisión, mejor deberían controlar a tanto correlón en automóvil, que son los que causan las complicaciones fatales en las vialidades.





OTROS TAMBIÉN.- Hay varias vialidades en los que se dan gusto los que son aficionados a aplanar el acelerador, también de noche se observan en la Salvador Nava, en avenida Carranza, Nereo Rodríguez Barragán, y hasta en el Río Santiago, y ni se diga en el obscuro Periférico porque también conducen a velocidades inmoderadas, ¡urge un plan para detener a tanto correlón!





POSITIVO.- El tesorero municipal de Soledad, Omar Valadez Macías, vislumbra un panorama de recuperación en cuanto a la situación financiera en el municipio, pues se va presentando una reactivación económica a paso lento y hay buenas señales de recuperación paulatina que se pudiera reflejar en un incremento en los ingresos





INTERNET GRATUITO.- El Ayuntamiento de Soledad, a través de la Coordinación Municipal de Bibliotecas, con la finalidad de apoyar a estudiantes de todos los niveles que no cuentan con la posibilidad económica de tener acceso a Internet, ofrece de manera gratuita el servicio en tres de los recintos del municipio.





SLP AMARILLO.- Es muy razonable la recomendación que se hace en torno al semáforo amarillo que tendrá San Luis Potosí por quince días. "No dejen las medidas sanitarias para no recaer en un rebrote que nos lleve de retorno y a ocasionar serios problemas hospitalarios".