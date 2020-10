ADELANTA DECLARATORIA.- La declaratoria como Área Natural Protegida del polígono de la Sierra de San Miguelito, podría estar firme para junio del 2021, confió el gobernador Juan Manuel Carreras López, luego de la Reunión de Trabajo Agenda Ambiental en la que participaron la secretaria del Medio Ambiente del Gobierno Federal María Luisa Albores Gutiérrez y el procurador agrario Luis Hernández Palacios. En ese perímetro hay 141 localidades diseminadas en 37 núcleos agrarios con quienes en este momento se dialoga para presentarles el proyecto.

VIGILANCIA.- Los gobiernos de Zacatecas y San Luis Potosí, firmaron este martes un acuerdo de colaboración para blindar sus fronteras, porque elementos del crimen organizado, han aumentado su circulación en ambos estados en los últimos días. El secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, firmó el documento que involucró a las policías estatales y de la Guardia Nacional en labores preventivas y de inteligencia militar.

NO PAGAN.- El Ayuntamiento Capitalino mandó ayer una mala señal a los proveedores del municipio, al cancelar una deuda de algo así como 36 millones supuestamente porque no están sustentados y la calificó de empresas fantasmas. Habrá que ver lo que dirán los negocios que confiaron y dieron crédito al Ayuntamiento Capitalino, que ahora dice que no va a pagar adeudos, lo que da una idea de lo que podría ocurrir si esta administración municipal llega a la gubernatura, seguramente todo lo que se deba de este gobierno priísta también se negarán a pagarlo. Qué bárbaros, pero bueno como dice el dicho “una mancha más al tigre” siguen sumando y aún les falta un año.

POSTURA.- La diputada Sonia Mendoza Díaz publicó en Twitter sobre la decisión de la SCJN de anular la Ley Electoral que “Al hacer la Ley Electoral y aprobarla en Pleno, uno de los debates fue en torno a la consulta, que si bien es un derecho humano, en el momento de la pandemia consideramos de alto riesgo hacerla. La ley es necesaria para el estado, esa fue la razón de haberla aprobado desde un desarrollo de derechos. Pero, la máxima autoridad hoy ha tomado una decisión y la acataremos”.

BARRIDA.- Al diputado Pedro César Carrizales Becerra “El Mijis” le hace falta una “barrida” con huevo, limón y pirul, pues luego de salir de dos operaciones por cáncer, sufrió un accidente carretero al regresar de una quimio. Ya antes lo andaban ”levantando” los malos en su gira por Jalisco y Tijuana, los han apedreado, balaceado y detenido, va escándalo tras escándalo pero le gusta ser popular.

PEDIGÜEÑOS.- Tal parece que el número de indigentes en la ciudad ha crecido considerablemente, aunque en su mayoría podría tratarse de individuos que ya encontraron un modo de vida en la caridad pública. Alguna autoridad debe preocuparse por esa multiplicación de presuntos indigentes que solicitan la caridad pública, sobre todo ahora que reactivaron el retiro de menores en tales condiciones, y a ver qué se puede hacer.

ESTAFAS TELEFÓNICAS.- Parece que los estafadores telefónicos han vuelto a las andadas, y varios potosinos han perdido parte de sus ahorros por depositarlos en las cuentas bancarias de los embaucadores que operan generalmente desde Jalisco, Michoacán y estado de México, falta una campaña que penetre bien entre la ciudadanía para poner un alto a tales fraudes, pero también un accionar de las autoridades para detectar y detener responsables.

NADIE ATIENDE.- Siguen los vehículos cayendo en el hoyanco que dejó el ayuntamiento de la Capital, en la avenida Universidad, justo en subida al Distribuidor Vial Benito Juárez, lo que demuestra apatía, desgano, improvisación y mala administración. Ojalá y el PAN que dice que sus gobiernos si trabajan intervenga y ese hoyanco que daña miles de autos diariamente, por una obra que tardaron ocho semanas en arreglarla y ya está igual.

CLASES.- Hay que darles clases de manejo a los diputados locales, seguido se accidentan. Recuerden que el que no corre, vuela.