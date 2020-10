Todos a protegerse de la Influenza

Llaman a reclutarse la clase 2002

A VACUNARSE TODOS.-- El Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, llamó a la población en general para llevar a vacunar a partir del día 15, a menores de cinco años y adultos mayores contra la influenza estacional, que llegó al mismo tiempo que la temporada de bajas temperaturas, ya que se pretenden evitar complicaciones mortales con el virus Covid-19, que luego de siete meses, no es un tema resuelto.

GIRA DE TRABAJO.--- En Villa de Guadalupe, Carreras López entregó obra educativa, de vivienda y supervisó los avances de un nuevo sistema de drenaje que abastecerá a colonias de la cabecera municipal. La inversión total asciende a más de siete millones de pesos, consistentes con una barda perimetral para el primaria Miguel Hidalgo, el equipamiento de cuatro planteles de telebachillerato, viviendas ampliadas realizadas en apoyo con la SEDESORE, el salón de cabildo del municipio y, poner en servicio las nuevas instalaciones del ICAT que ofrecerán capacitación y cursos para los habitantes de la región.

NOS CUENTAN.- Es muy bueno apellidarse como los ex presidentes de México, pues nos cuentan que eso fue lo que le consiguió el trabajo a la delegada estatal del ISSSTE, Alicia Quezada, pues la confundían con pariente de Vicente Fox Quezada, aunque al final terminaron comprobando que no tiene ningún parentesco con él, pero cuando ya le habían regalado tremendo puestazo.

POR CIERTO.— Su mayor parentesco, sí lo tiene en las altas esferas potosinas, pero con el notario Celso Zavala, conocido priísta local, pues la delegada del ISSSTE está casada con uno de sus hijos, ahí, pues es su nuera.

LLAMADO.- El diputado Rolando Hervert Lara, hizo un llamado a Gobierno del Estado para que no baje la guardia ante la crisis económica que enfrentan miles de empresas y familias como consecuencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19, “se deben implementar urgentemente estrategias para reactivar la economía en el estado”.

NO SE DETIENE.- A pesar de la adversidad que representa el enfrentar la pandemia por el Covid-19 en San Luis Potosí, el Congreso del Estado no se paraliza, por el contrario “estamos comprometidos con las y los potosinos para crear e impulsar leyes de impacto social y con verdadero espíritu ciudadano”, señaló la diputada del grupo Parlamentario del PAN de la LXII Legislatura, Sonia Mendoza Díaz.

CONFIANZA.-- En el proceso interno que se avecina en el PAN para elegir al candidato a la gubernatura del Estado, hay uno de los aspirantes que tiene plena confianza en salir bien posicionado, pues en muy poco tiempo logró un crecimiento importante entre la militancia y al exterior del partido, es el diputado Rolando Hervert Lara quién ha logrado empatía entre los diferentes sectores de la población y en las cuatro zonas del estado.

OTRA CÁTEDRA JURÍDICA.- El visitador de la FGESLP, Juan Alberto Camarillo Zavala, no se arredra ante las críticas, reiteró que no se ha violado la secrecía de las denuncias contra la anterior administración y que la actual ha sido la que ventila el caso en los medios, lo que sí afecta el debido proceso. Faltan evidencias, el daño patrimonial no ha sido determinado y además una denuncia está en el fuero federal, por lo que ahora el que se exhibió fue el síndico Víctor Saldaña por desconocer la materia jurídica y no cumple con sus funciones.

SERVICIO MILITAR.- La Junta Municipal de Reclutamiento de Soledad, invita a los jóvenes de la clase 2002 a que acudan a realizar el trámite de su cartilla militar nacional, pues el plazo concluye este 15 de octubre.

FESTEJOS.- La dirección de Cultura Municipal del Ayuntamiento de Soledad, prepara diversas actividades en torno a la conmemoración del 253 aniversario de la fundación de Soledad de Graciano Sánchez y a la celebración del Día de Muertos. Prometen sorpresas virtuales.