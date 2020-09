NO LE HACEN CASO.- Lo dicho ayer por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos Jorge Andrés López Espinosa, de que las autoridades no cumplen con algunas de las recomendaciones que emite esa institución es grave. Sin capacidad de acciones punitivas el organismo sólo queda en buenas intenciones y si los funcionarios se pasan por el arco del triunfo lo que dicta la Comisión, de plano vivimos en pueblo sin ley, donde todos hacen lo que quieren y la CEDH está de adorno. Una declaración que debe alertar a todos por el disimulo que se aplica a sus recomendaciones y que viola no sólo la ley, sino los convenios internacionales firmados por nuestro país. Qué lamentable.

DICHO.- Incluso hizo un repaso de la obligatoriedad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y aseguró que es esa instancia la que fija la reparación económica que se debe otorgar a las víctimas y detalla el caso de la mujer rioverdense que ante la negligencia de la CEEAV, fue a tomar junto con otras mujeres las instalaciones de la CNDH. La pregunta aquí es ¿quien supervisa la obligatoriedad del Estado de que se cumpla con lo que dice la ley en esa materia? y ¿cómo se solapan estas irregularidades?. Y una razón podría ser que, tanto funcionarios como diputados, los partidos políticos y los dirigentes camarales, están más preocupados en los cargos de elección del 2021, que cuidar la gobernabilidad en la entidad.

QUEJA.- No se debe pasar por alto la queja de la que dieron cuenta muchos medios nacionales impresos, de radio y televisión donde la potosina que tomó las oficinas de la CNDH que generó un escándalo, dijo en vivo, que a ella de ayuda sólo le habían dado 300 pesos, lo que no le sirvió ni siquiera para pagar el pasaje del camión a la Ciudad de México.

AUMENTO.- El incremento que se otorgó a las fuerzas armadas a nivel federal fue del 3.9 y a la burocracia estatal le dieron un 3% lo que no suena muy lógico, pues las responsabilidades no van al parejo. Algo no está bien en ese sindicato que pide como si sus trabajadores fueran productivos, mientras hay una crisis económica por la pandemia y no solo eso, faltan recursos para aplicar a las instituciones de salud, a seguridad y al sector productivo que apenas sobrevive por la contingencia sanitaria que ha dejado el Covid-19. El próximo gobierno tiene una tarea en ese rubro y se deberá actuar pues el elefante de la burocracia crece y crece y lo peor, que no se mueve, más que para ir por las gorditas y las cocas.

DE RISA.- Lo dicho por el presidente estatal del PAN Juan Francisco Aguilar, de que buscarán perfiles honestos en ese partido para que contiendan en la elección del 2021, causó hilaridad, porque aseguran, ¿dónde los van a encontrar? Si muchos están inmiscuidos en denuncias por corrupción, tráfico de influencias, mal gobierno municipal, etcétera. ¿Será que irán a Marte a buscarlos?

NI SUS LUCES.- Nadie sabe lo que pasó realmente con el diputado Pedro Carrizales “El Mijis”, ya que luego de anunciar que sería operado no volvió a publicar nada y lo mas extraño es que ni su gente cercana sabe algo, mucho menos sus compañeros legisladores; se espera que en cualquier momento se sepa algo.

NOS LEYERON.—Hubo secuelas por la nota que sacamos donde a nivel nacional se reconocen 204 trabajadores del ISSSTE fallecidos por Coronavirus, y que en San Luis Potosí ha habido varios de ellos, hoy los propios trabajadores nos dicen “No se negaron los trabajadores a irse de resguardo los obligaron a regresar como el caso de Jorge de mantenimiento, extienden un documento donde dice que por su voluntad regresan pero en realidad son obligados”.

PLAN DE ORDENAMIENTO.- El derecho a la ciudad debe prevalecer por encima de cualquier interés político o partidista. Los regidores tienen en sus manos una oportunidad histórica de aprobar lo que por 17 años le ha faltado a San Luis Potosí; una planeación de ciudad competitiva, sustentable, segura y con visión de futuro. El desarrollo es un tren que no debe frenarse, mucho menos por intereses políticos o personales. Los nuevos Programas de Desarrollo Urbano de San Luis Potosí darán una oportunidad única a la capital de consolidarse como uno de los mejores centros urbanos de la región bajío.