NUEVA INSTITUCIÓN.--- En gira de trabajo por el municipio de Tierra Nueva, el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, anunció la instalación de una escuela de Nivel Técnico Superior, proyecto que se trabaja en conjunto con diferentes instituciones de educación superior y autoridades estatales para el beneficio de los jóvenes del municipio. Reiteró la importancia de la educación, la cual les permitirá acceder a una mejor calidad de vida.

MANO A MANO.--- Durante la visita, Carreras López entregó apoyos del programa “Mano a Mano en tu negocio” a 75 dueños de micronegocios y emprendedores afectados por la continuación de la pandemia de Covid -19, que han logrado mantener abiertos sus negocios. Este programa, impulsado por la SEDECO y el SIFIDE, ha apoyado a cerca de 2 mil 700 beneficiarios en 24 municipios del territorio potosino y continúa trabajando por más.

DE COMPRAS.- El partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a través de su dirigente estatal Sergio Serrano anunció que está rentando el edificio del sindicato de electricistas en Zenón Fernández, pero que, cuando haya nuevo líder nacional, lo van a comprar, ya están en pláticas y con un acuerdo previo, por lo que los morenos van a tener un edificio propio, total, dinero es lo que les sobra para este y otros proyectos.

FIRMAS.- Mañana domingo se hará un corte de caja de las firmas recabadas entre ciudadanos para enjuiciar a cinco ex presidentes de la República Mexicana, y según dicen los dirigentes morenistas la respuesta ha sido positiva de acuerdo a las expectativas que se plantearon. Si no alcanzan el millón y medio de apoyos a nivel nacional entonces la Cámara de Diputados lo puede solicitar a la SCJN y si tampoco lo logran, entonces ya el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la facultad de plantearlo abiertamente.

BUENAS CUENTAS.-- La LXII Legislatura se prepara para entregar buenas cuentas en su segundo año del ejercicio legal, porque a pesar de la contingencia sanitaria por el Covid-19 se lograron acuerdos para sacar adelante un número importante de iniciativas y así avanzar en los dictámenes, lamentablemente algunos actores sin conocer de fondo los procesos legislativos siempre critican que haya rezago, lo que desconocen es que cada iniciativa pasa a comisión o comisiones para su análisis en dónde se discute y se aseguran de que representa un beneficio para la sociedad. Hoy la ley es clara y se tiene hasta un año para dictaminar si procede o no.

ROTUNDO.— El que ya dijo que no hará alianza con los del PVEM es el de Morena, Primo Dothé, quien se cree dueño de la ideología morenista y de sus decisiones cupulares, y que generalmente se cuelga de la fama del presidente de México, ya les mandó mensaje a los ecologistas de San Luis Potosí y les dijo que no los quiere. A ver si no lo regañan o lo mandan a volar por adelantadito. Ni sabe nada.

ITSSLPC.— Que la inseguridad alcanzó al Tec Superior, unas ratotas se llevaron más de cien computadoras. Los alumnos qué culpa tienen de la falta de probidad de la delincuencia. Urgen nuevas estrategias para detener tanto hurto, y ¿cómo se las llevarían?

SE NIEGAN.- Luego de que la directora del Centro de Atención Múltiple (CAM) “Jesús Silva Herzog”, arremetió contra la Policía Municipal y del Estado, tras haber sido la institución víctima de actos vandálicos, el titular de Educación Municipal, Juan Carlos Torres Cedillo, informó que se ha ofrecido la implementación del programa Policía Canina, y no lo han aceptado.

COMERCIO ELECTRÓNICO.- Antes de la pandemia por el Covid-19, el comercio electrónico en el municipio no llegaba al 13 por ciento, hoy ese mercado se ha ampliado, generando una gran demanda por parte de la ciudadanía.