*Diputados, no dieron para más

*Error histórico lo de la CEEAV

SALIDA.- Reconociendo el trato, trabajo y la institucionalidad del gobernador Juan Manuel Carreras al frente de la presidencia de la CONAGO, los mandatarios integrantes de la Alianza Federalista anunciaron el día de ayer su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). En un clima de respeto a las decisiones personales de cada jefe de estado, Carreras López anteriormente se había pronunciado sobre como las puertas del organismo, siempre estarán abiertas pues en la Conferencia, se respetan las diferencias y se privilegia el diálogo para lograr acuerdos.

CONSULTA EDUCATIVA.- Con el compromiso de realizar evaluaciones permanentes al sistema Aprende en casa, la Secretaría de Educación Pública anuncio que ha comenzado con una consulta de estudio para conocer la utilización de métodos educativos. El seguimiento a las actividades educativas es necesario para fortalecer los canales de enseñanza y reforzar a aquellos, que tengan dificultad para acceder a materiales de estudio.

NO DAN PARA MÁS.- En el exhorto emitido por el Congreso del Estado contra la pandemia, los diputados locales mostraron sus limitaciones y poco entendimiento a un problema de salud, que tiene otro fondo más que el simple exhorto que emitieron para pedir que se fortalezcan las acciones de salud, dar facultades a la SCT para que multe a quienes no usen cubrebocas, los cuales no sirven para nada, si solo son eso exhortos, que no tienen ni pies ni cabeza, y solo buscan los reflectores y la justificación a un mal trabajado legislativo.

SE ESCONDEN.- ¿Y que otra cosa podría decir, si fueron los primeros que se escondieron cuando se dio a conocer lo de la pandemia? Lo malo es que así estuvieron varios meses parando prácticamente el trabajo que les corresponde hacer como vigilantes de la función pública. Por es nadie entiende que hacen los asesores de los diputados que cobran salarios exorbitantes, si nada aportan a lo que está ocurriendo, ni ellos ni los propios legisladores. Afortunadamente millares de potosinos si salieron a trabajar y han mantenido activa la economía, la educación, la producción en el campo, el comercio, etcétera.

TERRIBLE.- Lamentable lo podría ocurrir hoy en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, si se vuelve a elegir a Jorge Vega Arroyo, quien ya mostró su ineptitud en varias ocasiones, sumiendo a ese organismo del Estado, responsable de dar la cara por quienes no se pueden defender de los abusos que sufren. Lo que ha hecho la CEEAV es repartir culpas, sin asumir su responsabilidad, en varios casos, por lo que hay una fuerte oposición a su reelección en un organismo que debe ser adalid en la defensa de quienes no se pueden defender. En caso de que así ocurra el tema será llevado a instancias nacionales, lo que volverá a dejar muy mal parado otra vez a San Luis Potosí.

RESPONSABILIDADES.- Se entiende que en tiempos de sucesión todo se vale, pero es preciso aclarar que en el caso de la violación de una niña cuya madre se manifiesta en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la CDMX, quien dejó en libertad al responsable fue el Poder Judicial, un juez, no la Comisión de Atención a Víctimas cuyo titular Jorge Vega es blanco de ataques por quienes buscan apoderarse de esa oficina a como de lugar. Algo tendrá.

AVANZA.- Por cierto, en las comisiones legislativas avanza y se fortalece la candidatura de Jorge Vega Arroyo, quien tiene la experiencia trayectoria y resultados que se necesitan para seguir sosteniendo una institución sin presupuesto suficiente ni personal en todo el estado, independientemente de que la ley sustenta su presencia en la terna enviada por el gobernador del estado.

CEEAV.- Parece ser que hoy se define la titularidad de la CEEAV, los que sí saben, advierten de la judicialización del proceso, si se mantiene en el cargo, Jorge Vega Arroyo. Esta sería otra raya al tigre, pues han sido contados los casos donde se cuestiona la aptitud de los diputados.

PATRONES.- Hay patrones que se siguen aprovechando de la pandemia, pues pagan la mitad del salario, aun y cuando se trate de trabajos ejecutivos de primer nivel.