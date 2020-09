LOS OPINOLÓGOS.- No bien terminó su informe el Presidente de Mexico Andrés Manuel Lopez Obrador, y salieron los opinólogos a decir que no les gustó, pero no dicen ellos que las condiciones en las que está el país, son fruto de las raterías que ha sufrido la nación en años.

CULPABLES.- Empresarios que no pagaban impuestos, políticos con altísimos salarios, ahora reclaman que se hagan bien las cosas y principalmente que no haya robos al erario, ni negocios turbios como fue en los gobiernos del PRI y del PAN. Congruencia señores.

¿Y LOS MOCHES?- Tal vez extrañan los moches de antes, los negocios que hacían los políticos, el manejo discrecional del erario y el reparto de empleos a familiares, amigos, amantes y compadres a costa del dinero de los impuestos. Ese es el Mexico que padecimos y que generó miseria, hambre, delincuencia y una guerra que dejó miles y miles de muertes.

DESIGUALDAD.- Hoy las cosas empiezan a cambiar, pero hay resabios. ¿Mala economía? ¿Inseguridad? Todo esto tiene un fondo que se llama desigualdad y abuso que durante muchos años hubo en Mexico y fue solapada por políticos sin escrúpulos y empresarios abusivos. ¿Quién es el culpable?

HAY RESULTADOS.- La consolidación de la unidad nacional, es el factor primordial que identificó dentro del Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) Juan Manuel Carreras López, porque resulta en medio de dos emergencias profundas, la sanitaria y la económica que se espera demoledora en los próximos meses, pero ya con un México unido, bien vertebrado, listo para delinear estrategias y acciones conjuntas con los gobiernos estatales y municipales, para aportar soluciones en medio de esta inédita coyuntura de salud.

EXIGENTES.- Resulta inexplicable que haya maestros que exijan a los alumnos de primaria copias de los trabajos que realizan y que se obligue a los padres de familia a andar buscando como desesperados dónde imprimir, y la educación digital? Sabe la SEGE lo que está pasando, si los chiquillos apenas tienen celular.

AHORRO.- Dijo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador que el país lleva ahorrados 560 mil millones de pesos porque ya no hay corrupción, lo cual llama la atención porque nos imaginamos que sus encuestadores andan preguntando a la gente: “¿oiga cuánto iba a dar de mordida?” y en base a la respuesta, se va sumando el “ahorro”.

PAÍS QUE QUEREMOS.- Por supuesto que todos queremos vivir en el país que dice el Presidente, donde no hay delitos graves,ni crisis económica, no hay corrupción, no hay pobreza, pero en realidad sabemos que no existe, más que en la imaginación de quienes le hacen sus discursos. ¿O será él quien los redacta?.

REGIDOR ACTIVO.- Sin tanto ruido, el Regidor Jaime Uriel Waldo comienza a destacar en el Gobierno Capitalino; lleva más de 100 visitas a colonias y espera cerrar con un total de 200 en 2021. Cumpliendo los protocolos sanitarios ante la epidemia de Covid-19, lleva atención, gestiones, despensas y asesoría a las familias, lo que le da muy buenos puntos ante sus representados. El joven político trae ganas, proyecto y quiere brillar con luz propia.

TERESA.- Teresa Carrizales parece de corta memoria, pide que diputados locales no se metan en el tema de juicio político contra Xavier Nava, alcalde de la capital, pero se le olvida que esos diputados a los que señala fueron los primeros que la ayudaron cuando presuntamente le arrebataron su trabajo en el municipio.

RECORDARLE.- Hay que tener tantita cabeza o al menos congruencia, está grabado cuando iba a la televisión o a los partidos políticos, y ahí decía que sólo unos cuantos y determinados diputados le habían hecho caso en contra de Xavier Nava y ahora los quiere fuera del caso. Razone.

URGE UN CAMBIO.- La Comisión Estatal de Atención a Víctimas de San Luis Potosí, (CEEAV) requiere un cambio, su titular Jorge Vega Arroyo no pudo con el compromiso y hay muchos platos rotos, por lo que para evitar que haya reclamos públicos a futuro, cuando ya no se puedan arreglar, debe dejar la titularidad.