¿Y LA VIGILANCIA?– No es novedad que unidades de tráiler circulen por la avenida Salvador Nava, a plena luz del día. No se puede alegar desconocimiento de los choferes ya que hay múltiples avisos preventivos en los que se prohíbe que suban a esos tramos ya que son para vehículos livianos, por sus propias características, más bien lo que hace falta es vigilancia. Por eso la gente no se explica el por qué las patrullas de transito, andan en las colonias en busca de incautos, o en zonas alejadas de la Capital infraccionando camionetas viejitas o quitando motos y bicicletas a la gente del pueblo. Sin duda que algo se debe hacer.

ALERTA.- El robo de un cilindro con gas cloro en Juriquilla, perteneciente a la Comisión Estatal de Agua (CEA), derivó en una alerta incluye varias entidades, incluyendo San Luis; se pide a la ciudadanía que, en caso de saber algo, se reporte al número de emergencias 911.

INDIGNACIÓN.- La manifestación de habitantes de la colonia Ricardo B. Anaya por mayor inseguridad, realizada la tarde del lunes -tras el deceso de un muchacho que fue asaltado-, pareció no llamar la atención de las autoridades; mientras, los jefes policiacos alegan que sí hay vigilancia

MIEDO.- Tanto miedo le tienen a la Secretaria de Salud, que la critican hasta por andar revisando las instalaciones del Atlético de San Luis, hay otros que hasta presumen tremendo palco en el Lastras y no le dicen nada. Sólo porque es mujer, le echan de malas.

TORMENTA.- Las autoridades de protección civil del Estado y zona conurbada, afirmaron que no hubo daños por la tormenta eléctrica que se sintió la madrugada del lunes, pero los ciudadanos de Soledad, no tienen luz y a otros se les quemaron sus aparatos, como televisores, teléfonos fijos, hornos de microondas y hasta el módem. Lo que pasa, es que a quién se le puede reportar estar esta situación y sí lo hacen, no pasa nada.

CUIDADO.- Si la mano de la justicia ya alcanzó al ex rector de la Universidad de Hidalgo, ahora los ex funcionarios con ese cargo deberán poner sus barbas a remojar, como dice el dicho, ya que nadie debe estar fuera de la ley. Aun cuando de ese funcionario ya se había hablado mucho, de algunos turbios negocios que presuntamente se hicieron al amparo de la rectoría, hasta ahora se tomaron cartas en el asunto y saldrán muchas cosas fuertes.

SE VA, SE VA, Y SE FUE.- La diputada federal del PRD Guadalupe Almaguer Pardo que durante muchos años militó en la izquierda potosina este lunes anunció su incorporación a la bancada del PRI. Ella misma no se concebía en otra corriente que no fuera la izquierda, así lo manifestaba a diversos medios de comunicación que la entrevistaban cuando fue diputada local del PRD en el segundo trienio del sexenio del panista Marcelo de los Santos.

BIOGRAFÍA.- En la biografía de la potosina Almaguer destaca que proviene del PRD desde su fundación, al tiempo que laboraba en el gobierno de Horacio Sánchez Unzueta; al paso de los años siendo legisladora local votó a favor del endeudamiento de más de mil 500 millones de pesos que solicitó el panista Marcelo de los Santos a unas semanas de concluir su mandato. En su última aparición vino a apoyar la candidatura de Nava por el PRD.

¿SERÁ?- En la disputa actual del PRI y PT por la presidencia de la Cámara de Diputados ha estado muy movido el traspaso de diputados de diversos partidos para que cualquiera de los dos obtenga la mayoría necesaria, ofreciéndose hasta 5 millones de pesos a los diputados según relató la columna de un medio nacional.

PREGUNTA DEL MILLÓN.- Todo mundo habla de que uno de los aspirantes al gobierno, en vez de trabajar, se la pasa de gira en los municipios del interior del Estado. Los únicos que no se enteran son los del Ceepac y los del INE. ¿Quién será?

FALTA VIGILANCIA.- En la carretera a Rioverde falta vigilancia de la policía vial, los vehículos corren a velocidades exageradas y ponen en riesgo a otros autos, así como a los negocios ubicados a lo largo de la carretera. Se ha observado que en accidentes terminan incrustados en las puertas de los comercios. Por lo que los vecinos piden al ayuntamiento de Soledad que disponga lo necesario. Servidos.