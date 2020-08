* CEDH investiga por agresión

* En Charcas el alcalde es codo

ENCUESTAS.- Pasa de mano en mano, en círculos políticos y líderes de opinión una encuesta realizada a un selecto grupo de hombres de empresa, políticos serios y sectores económicos bien posicionados sobre los aspirantes a la gubernatura del 2021, en San Luis Potosí y todo apunta con gran margen a que el idóneo es Esteban Moctezuma Barragán. Coinciden en que al igual como ocurrió con la exitosa administración del profesor Carlos Jonguitud Barrios y su capacidad de gestión ante el presidente de la República de ese tiempo, está la oportunidad de un gobierno similar, por la cercanía que tiene don Esteban con López Obrador.

OBSERVACIÓN.- Por el contrario aseguran que un perfil contrario al ánimo presidencial, volverá a sumir a San Luis Potosí en un rosario de años estériles, donde no caerá ni agua, por lo beligerante de uno de los perfiles, que sintiéndose heredero al “trono” potosino, pretende gobernar la entidad, en un tiempo que no es el suyo, ya que no tiene ninguna similitud con el proyecto del gobierno federal, lo que volvería a colocar a la entidad en un fuerte atraso económico.

CONFLICTOS.- Puntualiza además en la serie de conflictos que se han generado en la Capital en los últimos dos años, por lo que crearía un encono mayor, la llegada de alguien sin experiencia y beligerante, contrario a lo que ha ocurrido a nivel gubernamental donde dicen la posición, ha sido muy bien manejada por el actual gobernador Juan Manuel Carreras lo que le ha abierto las puertas de la política nacional con posiciones como la CONAGO, lo que posteriormente se traducirá en recursos para San Luis Potosí, en el presupuesto federal del 2021.

APUNTES.- El documento observa que mesuradamente Moctezuma Barragán se ha autodescartado, tal como debe ser en estos momentos en que funge en una posición critica en el gobierno federal, donde están de por medio los niños y el proyecto educativo del país. Bueno incluso hasta se menciona quien será su sucesor en la SEP.

ENOJO.- El crecimiento en los niveles delictivos que afecta a la capital, ya generó el enojo de una gran parte de la población y ayer mismo se realizó la primera de varias marchas y protestan que se esperan por ese problema que afecta a todos. Se observó molestia entre los manifestantes, pues dicen no hay paz para trabajar y la inseguridad es a todos los niveles. Ni hablar.

INVESTIGAN AGRESIÓN.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una carpeta para indagar la agresión y el abuso de autoridad de inspectores municipales de la Unidad de Gestión del Centro Histórico en agravio de una humilde vendedora de flores, ocurrido el pasado fin de semana.

MÁS PALOS.- Los potosinos así sean muy pobres no merecen palos de sus autoridades, ya pasó varias veces en la Capital y sigue esa tendencia, quien sabe que nos depare el futuro con autoridades así. Se ve que el PAN, quiere la ciudad para si solo y seguir haciendo negocios, ampliando más la brecha entre ricos y pobres.

COMO EN EUROPA.- El director del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) Fernando Torre Silva señala que la “red de ciclovías” que se construye en San Luis es similar a las de Europa, lo cual no es solamente una mentira sino un ridículo y un intento de engañar a los ciudadanos, como lo hacen con los miles de pesos que gasta el Ayuntamiento en sus campañas de publicidad a favor de este proyecto mal hecho.

POR SER MUJER.- Es lamentable que a la ex oficial mayor Teresa Carrizales la manden golpear mediáticamente por ser mujer y exigir castigo a quienes la agredieron, asegurando que quiere puestos políticos y por eso lucha. No se vale recurrir a estrategias ruines y menos que se use a mujeres para agredirla, cuando el abuso policiaco fue evidente y se encuentra grabado.

PROTESTA EN CHARCAS.- Trabajadores del Ayuntamiento de Charcas denunciaron que ya son dos años que el presidente municipal, Manuel López Lara se niega a autorizar un alza salarial, alegando que no hay recursos; lo lamentable, dicen, es que hay empleados y empleadas que perciben menos del salario mínimo vigente y, además, no cuentan con con el respaldo de los regidores, casi todos ellos incondicionales del alcalde.