NUEVA INVERSIÓN.- A pesar de la emergencia sanitaria, resurgen las inversiones en San Luis Potosí y ayer, el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, inauguró la planta Summetals Products, en el parque industrial SERVET, en Villa de Zaragoza, muy cerca de donde se encuentran las automotrices GM y BMW. Se trata de empresarios chinos que apuestan 20 millones de dólares (436 millones de pesos) en una región altamente industrializada, para generar 400 empleos directos y permanentes en el ramo de la industria metalmecánica, con grandes posibilidades de crecimiento a muy corto plazo.

VENCER LA PANDEMIA.- En el acto inaugural, Carreras López expresó que se trata de todo un acontecimiento para la entidad, primero, porque los empresarios asiáticos no desconfiaron por la pandemia del Covid 19 y enseguida, significa la reafirmación de la recuperación económica que se podría palpar en diciembre próximo y es la consolidación del parque industrial SERVET como un verdadero polo de desarrollo regional. Lo que sigue, calculó el mandatario potosino, es fortalecer las cadenas productivasy promover con intensidad al estado en los mercados internacionales, ya con el T-MEC en vigor.

LE FUE MAL.- Muy mal le fue al ex senador y ex alcalde Octavio Pedroza Gaytán al disfrazarse de ciudadano buena gente, con su botecito de gel, recorriendo el mercado de Abastos y otras zonas, pues quiere ser candidato al gobierno del estado, cuando está mas que comprobado que cuando ha llegado a cargos importantes nunca regresa con la gente.

FISCALÍA ESPECIALIZADA.- El diputado Rolando Hervert Lara insistirá para que las autoridades den vida a una Fiscalía Especializada para la Atención de los Feminicidios pues lamentablemente este es uno de los delitos que más se ha incrementado en la entidad y no existe una respuesta favorable de las autoridades para la prevención, sanción y erradicación, este es uno de los reclamos más frecuentes que escucha el legislador en los recorridos que hace por municipios de la entidad atendiendo a la población.

INVITADO.- Alejandro Lozano "Boris" está elaborando un proyecto de atención a grupos marginados, a través de contacto directo con la gente, con foros virtuales y lo más importante, quedándose a dormir en las comunidades para vivir sus problemas y necesidades. Esta semana visitará la zona Altiplano, luego de pernoctar en la Huasteca, cumpliendo las normas de sanidad e higiene dictadas por la SSA.

NIURKA.-Vayan a preguntarle a uno de apellido Ibarra, sobre el nuevo antro que inauguró en lo que eran las instalaciones de su asociación a favor de la comunidad LGBTT donde trajo a Niurka para la inauguración, se armó tremendo zafarrancho porque no se contaban con los permisos necesarios para operar en este antro dedicado a la comunidad. Lo que decimos es que se hubieran esperado a que terminara la pandemia, nos ponen en riesgo.

JAEN.- Uno que reapareció mediáticamente, después de no ayudar y no preocuparse por las causas sociales, fue Jaen Jonguitud, que ya quiere volver a la política aun y cuando sólo se le conoce por su parentela política y no por las muchas acciones a favor de la ciudadanía. Veremos cómo le funciona su relación con Elba Esther Gordillo.

DE LUJO LA DE LOS PINOS.- El trabajo del ingeniero Gilberto Villafuerte está a la vista de todos, es innegable el fuerte impulso en obras en distintos rubros que mejoran la calidad de vida de miles de personas. Sólo intereses mezquinos pretenden distorsionar la realidad, pero como el mismo alcalde siempre lo recalca "el trabajo todo lo vence" y ante eso los perros de trompa larga que puedan ladrar serán sólo como gritos en el desierto ya que está administración plenamente ha cumplido con la ciudadanía y prueba de ello es la excelente avenida de los pinos en Chole que quedó de lujo.