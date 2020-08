LA SEP CUMPLE.- El ciclo escolar 2020-2021 que inicia hoy, será uno de los mayores retos del país en cuanto a mantener vigente el sistema educativo nacional. Rehenes de la pandemia alumnos y maestros, dependen ahora de la tecnología por eso resulta incomprensible que la SEP haya decidido transmitir vía televisión las clases, como diciendo nosotros cumplimos y ya depende de alumnos y padres de familia adquirir y aprovechar los conocimientos, esto porque, miles y miles de estudiantes de todos los niveles no tienen, ni señal de TV, ni aparatos para recibir la señal y su futuro es incierto.

INCÓGNITA.- A ese problema se le debe sumar que otra cantidad igual de niños y jóvenes, no contarán con el apoyo de un adulto para estudiar vía TV, ya que padres y la mayoría de las madres de familia trabajan y los pequeños se quedarán solos en sus casas, volviendo una incógnita lo que sucederá ¿O usted cree que un niño pequeño, si sabe que no hay quien lo supervise, no decidirá mejor ver las caricaturas, en la TV que estudiar?

¿EDUCACIÓN? O ¿MONÓLOGO?- A este problema se le debe sumar la falta de interacción entre emisor y receptor. La educación a distancia elegida por la SEP vía TV, no permitirá el intercambio de ideas, conceptos, preguntas, por lo que todo se volverá un monólogo del emisor, en este caso los maestros y si el alumno tiene preguntas no habrá nadie que las conteste. Inexplicablemente se desdeñó el internet para crear salas de educación virtual, aún cuando en muchos casos el problema sería el mismo. No hay internet, ni tecnología en los hogares.

NADIE QUIERE CAMBIAR.- Sorprende que en estos meses que han transcurrido desde marzo, seis para ser exactos, no hayan implementado los ayuntamientos, las autoridades educativas, el gobierno estatal y federal, ni nadie, un sistema de reconversión educativa, en el conocimiento de que hay un problema grave por la pandemia que impide a los niños acudir a los centros educativos. Las escuelas están cerradas por el temor a contagios y debió iniciarse un movimiento al más grande nivel, con la participación de todos incluyendo a los padres de familia para iniciar la reconversión educativa a distancia como la vía más accesible para que funcione el sistema.

PREFIRIERON CERRAR.- Las universidades y los colegios privados están igual, muchas otras instituciones de nivel primaria, secundaria y preparatoria prefirieron cerrar a adaptarse a las nuevas circunstancias, ante la huida de los padres de familia con todo y alumnos, por los altos costos de colegiaturas, cuotas escolares, etcétera que se querían cobrar pese a que las escuelas están vacías. Otros ofrecieron descuentos de último momento, pero nada es igual.

APOYOS NAVA .- El alcalde Xavier Nava Palacio entregará esta semana apoyos económicos y canastas básicas para personas afectadas por la pandemia. A la fecha suman 40,700 beneficiarios. Se analiza si se institucionalizan para que sean permanentes como "Conservemos al Trabajador", "Mantén tu negocio", "Tenemos Trabajo", "Comida en Casa", y "Entre Todos".

ATENTOS.- La dirección de Seguridad Pública de Soledad, pide a la ciudadanía estar alertas ante la posible presencia de vivales que se hacen pasar como trabajadores del Ayuntamiento de Chole, que bajo la condición de realizar tareas de mantenimiento y limpieza en las colonias proceden a sustraer diversas pertenencias.