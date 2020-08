· Día de los Pueblos Indígenas

Cuates y amigochos en el PRI





CONMEMORACIÓN.- Con motivo del Día Internacional de los pueblos indígenas, la comunidad Mixteca Baja y Mazahua, emitió un comunicado en el que dijo “Hoy se conmemora el día internacional de los pueblos indígenas, seguramente algunas instituciones y ayuntamientos realizarán sus eventos, conferencias, discursos y dirán que somos muy importantes, harán carteles bonitos y nos pondrán muchas flores, pero todo es una mentira, una burla y una simulación. Lamentamos que existan hermanos que se presten a ser usados burdamente para estas comedias y teatros. Lamentablemente la realidad es que las comunidades indígenas estamos abandonadas desde siempre.

ABANDONO.- Ahora ante la pandemia del Covid-19 aún más, la cuarentena sólo ha desnudado la incapacidad de las instituciones para atendernos y responder a esta amenaza, que ahora ya es una tragedia. Hemos perdido empleo, las escuelas cerradas, nuestros hijos viven con hambre, sin agua, sin drenaje, viviendo en casas de madera, sin apoyo alimentario; sí de por sí estábamos mal, ahora estamos peor. Con esta pandemia la negligencia aflora a diario, perdimos al compañero Domingo Flores representate triqui, porque lo abandonaron las instituciones de salud a su suerte, nos duele en lo más profundo que las violaciones a derechos humanos causen la pérdida de vidas.

DOLIDOS.- Nos duele cada mujer y hombre que fallecen abandonados, sea indígena o no. La discriminación y el racismo, sistemático siguen siendo prácticas muy comunes en México y en San Luis Potosí. Las autoridades si te ven pobre te ignoran, pero si además eres indio, te invisibilizan. Simplemente para ellos no existimos, y cuando nos atrevemos a levantar la voz y los demandamos y exigimos que respeten nuestro derecho, entonces para ellos somos incómodos, intransigentes y nos excluyen.

RECOMENDACIÓN.- En particular el señor Xavier Nava, presidente del ayuntamiento de San Luis Potosí, lleva acumuladas 4 recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 2 sentencias del Poder Judicial de la Federación y 1 sentencia del Tribunal Estatal Electoral y simplemente se hace que “la Virgen le habla”; a la fecha, no ha cumplido.

¿CONSULTA? Se escuda en las medidas sanitarias impuestas por el COVID-19; mientras se prepara para simular nuevamente otra falsa consulta indígena y vuelve a violar nuestros derechos, porque le urge sacar su proyectos que tiene comprometidos con gentes pudientes que nos les interesa ni la salud, el medio ambiente y la vida de los potosinos, sólo les interesa la ganancia que le puedan sacar al agua, y al suelo de la Sierra de San Miguelito y de la zona. El documento lo firman Narciso Mendoza Lópes y Vicente Domingo Hernández. Comunidad Mixteca Baja y Mazahua.

CONTAGIADOS.- A pesar de las previsiones, se dice que al menos tres empleados de la Unidad de Protección Civil del Ayuntamiento capitalino enfermaron de Covid-19.

NO RESPONDEN.- Los números para avisar de fiestas, reuniones y otros eventos con muchos asistentes, no responden. Ha habido necesidad de llamar a las corporaciones policíacas, o recurrir a los grupos de WhatsApp para que se acudan a desactivarlos.

SE VEN LENTOS.- En el PRI, Después de renovar Comités Municipales y registrar fórmulas de unidad, el 27 de julio debió haber sido la toma de protesta y es fecha que a las fórmulas que se inscribieron no les toman protesta, ni les entregan constancia. ¡Así cómo!.

SIN INTERÉS.- El viernes el PRI llevó a cabo su Consejo Político Estatal vía zoom, para avalar reformas a los estatutos, de 402 consejeros, resulta que sólo hubo conectados 173 que claramente no hacían quórum. Eso pasa cuando integran el consejo con puros cuates y recomendados, y no le dan oportunidad a quienes tienen una vida en el partido.

NADA BIEN.- En cuanto al tema de renovación de Sectores y organizaciones, las cosas no pintan nada bien, por ejemplo, Martha Orta, ex dirigente de la CNOP, dejó como encargado a su secretario particular Alán Lara, quien sin méritos, más que cargarle la maleta a la ex dirigente ceneopista, llega a dirigir lo que fue el sector más importante para los priístas.