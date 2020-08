*Cuotas justificadas en la UASLP

*Congreso de Oaxaca un ejemplo





MITIGACIÓN DE LA PANDEMIA.- Tiene razón el presidente de la CONAGO, el gobernador potosino Juan Manuel Carreras, al decir que para mitigar los contagios por el Covid 19, , es preciso que cuando el semáforo marque rojo, como hoy ocurre en San Luis, la sociedad se debe abstener de hacer vida social y conciencia de que se pueden enfermar y perder la vida. No es un tema que competa solo a las autoridades, es la comunidad científica mexicana la que debe de proveer las respuestas que se necesitan los ciudadanos promover el autocuidado.

HASTA EL 20.- Será hasta el 20 de agosto, cuando el presidente López Obrador llegue a tierras potosinas para dialogar con el presidente de la de CONAGO) Juan Manuel Carreras, sobre los proyectos de infraestructura para el desarrollo que quedaron pendientes al estallar el Covid 19 en territorio nacional. En la reunión plenaria López Obrador platicará ampliamente con los gobernadores que asistan.

COUTAS JUSTAS.- La UASLP hizo el ajuste anual de las cuotas para el ciclo 2020-2021 conforme a la inflación del 3.8 por ciento, tal como lo estableció el Banco de México, además de que es un pago único el que realizan los estudiantes y de ningún modo hubo un incremento mayor como se ha desinformado con dolo y aviesas intenciones. En ciclos anteriores el porcentaje de ajuste incluso fue más alto y nada dijeron los que ahora se dicen afectados y defender la economía de los estudiantes.

¿ALIANZA CON MORENA? El dirigente de la FUP, Óscar Patiño, al parecer dio un bandazo al distanciarse del funcionario estatal Gerardo Aldaco y ahora busca un acercamiento con el partido de Morena para que lo apoye en sus intenciones de generar conflictos en la UASLP al menor pretexto, justo cuando se vive una situación emergente por el Covid-19. Esta intromisión de un partido en la vida interna universitaria sin duda es una amenaza a la autonomía.

FLOJOS.- Los diputados de Oaxaca le dieron una gran lección a los diputados potosinos, pues mientras aquellos legislan leyes históricas, como el no permitir la venta de refrescos y comida chatarra a niños, aquí los legisladores, cerraron el Congreso por miedo a contagiarse. Eso si seguirán asistiendo a fiestas, a comprar a centros comerciales exclusivos, a salir de paseo a ciudades vecinas, a ranchear y a comer a restaurantes ostentosos. Ni hablar.

¿FUTURO POLÍTICO? El ayuntamiento capitalino le tuvo miedo a imponer sanciones por no usar cubrebocas, pese a que ya es una exigencia social, incluso abogados preparan una propuesta formal. Lamentablemente el alcalde Xavier Nava piensa más en su futuro político que en la salud de los potosinos.

COLEGIATURAS.- Las autoridades educativas nada dicen sobre la educación privada, y quienes tienen a sus hijos en colegios quieren pagar menos inscripción, menos mensualidad, menos libros, menos libretas, menos material, en fin, gastar menos porque van a pagar más luz, comprar computadora o Tablet para la educación en línea y la situación no está para andar haciendo ese tipo de gastos.

DENUNCIA CIUDADANA.- En el cruce de avenida Cordillera Karakorum y Cordillera Sierra Ventana hay unas luminarias sobre el camellón que no funcionan bien, se quedan prendidas todo el día pero parpadean las luces y no se alumbra adecuadamente la calle. Urge que las reparen y aparte revisen todas las demás luminarias de toda la avenida, pues no todas encienden por la noche y se queda en penumbras la zona.

DÍAS INHÁBILES.- A pesar que el trabajo se le sigue acumulando, la Junta de Conciliación y Arbitraje resolvió decretar como días inhábiles del 3 al 14 del presente mes, por lo que durante ese tiempo no correrán tiempos procesales, lo que ya molestó a muchos abogados que tienen trámites pendientes, sobre todo aquellos ya con resolución.

EJEMPLO.- Mientras Soledad, pavimenta calles, mejora viviendas, fortalece la seguridad y tiene una ciudad ejemplar, la Capital Potosina, va de mal en peor, se observa que los panistas no saben gobernador y que piensan más en hacer negocios que ayudar a los ciudadanos.